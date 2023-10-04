У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

Пэрис Хилтон недавно вышла на подиум во время показа Mugler. Подписчики в сети высмеяли ее "куриное" дефиле на Неделе моды в Париже.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда на показе надела смелое черное мини-платье. Дополнила образ парой обуви на каблуке. И это дало повод фанатам пршутить. Один из них написал, что это походило на то, "когда носишь каблуки раз в год".

"Я хожу так, когда я пьяный, но пытаюсь доказать, что трезвый".

"Она не может делать дефиле, но имеет отличные подтянутые ноги".

"Извините, но почему она ходит, как Робокоп?"

"Что за "куринное" дефиле?" — комментируют в сети.

В сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже. Фото: социальные сети

В сети жестко разнесли дефиле Пэрис Гилтон на Неделе моды в Париже. Фото: социальные сети

В сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже. Фото: социальные сети

В сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже. Фото: социальные сети

Однако один фанат поспешил защитить Пэрис, написав: "Она справилась. Она делает это с 1990-х годов и не собирается ходить как модель на подиуме, потому что она Пэрис Хилтон".

Напомним, откровенная модная коллекция Андре Тана произвела фурор на Неделе моды в Париже.

Ранее самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.