У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі

В сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже
Пэрис Хилтон недавно вышла на подиум во время показа Mugler. Подписчики в сети высмеяли ее "куриное" дефиле на Неделе моды в Париже.
Об этом пишет Daily Mail.
Критика дефиле Пэрис Хилтон
Звезда на показе надела смелое черное мини-платье. Дополнила образ парой обуви на каблуке. И это дало повод фанатам пршутить. Один из них написал, что это походило на то, "когда носишь каблуки раз в год".
"Я хожу так, когда я пьяный, но пытаюсь доказать, что трезвый".
"Она не может делать дефиле, но имеет отличные подтянутые ноги".
"Извините, но почему она ходит, как Робокоп?"
"Что за "куринное" дефиле?" — комментируют в сети.
Однако один фанат поспешил защитить Пэрис, написав: "Она справилась. Она делает это с 1990-х годов и не собирается ходить как модель на подиуме, потому что она Пэрис Хилтон".
Напомним, откровенная модная коллекция Андре Тана произвела фурор на Неделе моды в Париже.
Ранее самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.