Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі arrow

У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі

4 жовтня 2023 15:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі
Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Періс Гілтон нещодавно вийшла на подіум під час показу Mugler. Підписники у мережі висміяли її "куряче" дефіле на Тижні моди в Парижі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Критика дефіле Періс Гілтон

Зірка на показі одягла сміливу чорну мінісукню. Доповнила образ парою взуття на підборах. Саме це дало привід фанатам жартувати. Один з них написав, що це було схоже на те, "коли носиш підбори раз на рік".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MUGLER (@muglerofficial)

"Я ходжу так, коли я п’яний, але намагаюся довести, що тверезий".

"Вона не може робити дефіле, але має чудові підтягнуті ноги".

"Вибачте, але чому вона ходить, як Робокоп?".

"Що за "куряче" дефіле?" — коментують у мережі.

У мережі жорстко рознесли дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко рознесли дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко рознесли дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко рознесли дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко рознесли дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі
У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі

Проте один фанат поспішив захистити Періс, написавши: "Вона впоралася. Вона робить це з 1990-х років і не збирається ходити як модель на подіумі, тому що вона Періс Гілтон".

Нагадаємо, відверта модна колекція Андре Тана здійняла фурор на Тижні моди в Парижі.

Раніше найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз