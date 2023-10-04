У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі
Періс Гілтон нещодавно вийшла на подіум під час показу Mugler. Підписники у мережі висміяли її "куряче" дефіле на Тижні моди в Парижі.
Про це пише Daily Mail.
Критика дефіле Періс Гілтон
Зірка на показі одягла сміливу чорну мінісукню. Доповнила образ парою взуття на підборах. Саме це дало привід фанатам жартувати. Один з них написав, що це було схоже на те, "коли носиш підбори раз на рік".
"Я ходжу так, коли я п’яний, але намагаюся довести, що тверезий".
"Вона не може робити дефіле, але має чудові підтягнуті ноги".
"Вибачте, але чому вона ходить, як Робокоп?".
"Що за "куряче" дефіле?" — коментують у мережі.
Проте один фанат поспішив захистити Періс, написавши: "Вона впоралася. Вона робить це з 1990-х років і не збирається ходити як модель на подіумі, тому що вона Періс Гілтон".
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