Діджейка Періс Гілтон. Фото: Reuters

Періс Гілтон нещодавно вийшла на подіум під час показу Mugler. Підписники у мережі висміяли її "куряче" дефіле на Тижні моди в Парижі.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка на показі одягла сміливу чорну мінісукню. Доповнила образ парою взуття на підборах. Саме це дало привід фанатам жартувати. Один з них написав, що це було схоже на те, "коли носиш підбори раз на рік".

"Я ходжу так, коли я п’яний, але намагаюся довести, що тверезий".

"Вона не може робити дефіле, але має чудові підтягнуті ноги".

"Вибачте, але чому вона ходить, як Робокоп?".

"Що за "куряче" дефіле?" — коментують у мережі.

У мережі жорстко рознесли дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі

У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі

У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі

У мережі жорстко "рознесли" дефіле Періс Гілтон на Тижні моди в Парижі. Фото: соціальні мережі

Проте один фанат поспішив захистити Періс, написавши: "Вона впоралася. Вона робить це з 1990-х років і не збирається ходити як модель на подіумі, тому що вона Періс Гілтон".

Нагадаємо, відверта модна колекція Андре Тана здійняла фурор на Тижні моди в Парижі.

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