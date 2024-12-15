В ДТП погибла дочь певицы, телеведущей Ирины Борисюк

Скрипачка Рената Дигасова Фото: Instagram/dzigasovaa

Утром воскресенья, 15 декабря, на 105-м километре автодороги М-09 Тернополь—Львов—Рава-Русская произошло тройное ДТП, в результате которого погибли семь человек. Среди них дочь известной певицы, телеведущей Ирины Борисюк, 24-летняя Рената Дзигасова.

Об этом сообщает издание "20 хвилин".

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Все семеро погибших в результате ДТП — пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter. Рената Дигасова проживала и работала за границей. Она, как и звездная мама, связала жизнь с музыкой — стала скрипачкой.

"Вместе с оркестром гастролировала, а когда выступления закончились, поехала домой, в Украину, чтобы рождественские праздники провести с родными. До дома оставалось чуть более ста километров", — сообщают журналисты из Тернополя.

Именно из этого города родом Ирина Борисюк. На ее страницах в соцсетях нет публикаций по поводу трагического ДТП. В 2010 году Ирина принимала участие в вокальном шоу телеканала "X-Фактор", в котором дошла до полуфинала. В 2011 году стала ведущей телепроекта "Танці з зірками", а также шоу "Фермер ищет жену".

Публикацию по поводу трагедии сделал и коллектив Тернопольской музыкальной школы №2 им. М. Вербицкого. В нем работает Ирина Борисюк, а Рената Дигасова училась.

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного ребенка. Разделяем ваше горе, скучаем вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби. Пусть Господь пошлет вам крепости и силы пережить эту непоправимую утрату, а усопшей дарит вечный покой в ​​своем Царстве Небесном", — говорится в сообщении .

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