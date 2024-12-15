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Іранську співачку можуть стратити за виступ без хіджабу

15 грудня 2024 21:55
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Іранську співачку Парасту Ахмаді хочуть стратити за виступ без хіджабу — відео
Іранська співачка Парасту Ахмаді. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Іранську співачку Парасту Ахмаді заарештували за онлайн-виступ без хіджабу. Дівчині загрожує смертна кара, адже нинішнє законодавство забороняє з'являтись на публіці без спеціального вбрання. 

Про це пише арабський інформаційний телеканал Al Arabiya.

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Іранську співачку можуть стратити за виступ без хіджабу

Артистка Парасту Ахмаді вдягнула довгу чорну сукню та з розпущеним волоссям виступила онлайн на своєму YouTube-каналі. Трансляція вже набрала мільйон переглядів. Однак дівчині загрожує відповідальність за таке мистецтво.

 

"Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яке я не можу ігнорувати — співати для землі, яку палко люблю. Тут, у цій частині нашого улюбленого Ірану, де історія та наші міфи переплітаються, почуйте мій голос у цьому уявному концерті та уявіть прекрасну батьківщину... Я вдячна усім, хто підтримав мене в цих важких і особливих обставинах", — підписала концерт дівчина.

Іранська юстиція оголосила, що порушила справу проти "групи під керівництвом співачки", яка виконувала музику "без дотримання правових і релігійних стандартів".

Ахмаді ж відома своїми кліпами, в яких порушує ці правила. Вона виконувала пісні без хустки на підтримку масових протестів проти влади у 2022-2023 роках.

Концерт Парасту Ахмаді. Фото: скриншот
Концерт Парасту Ахмаді. Фото: скриншот

Іранське законодавство забороняє жінкам співати соло та з'являтися на публіці без хіджабу. За порушення Парасту Ахмаді загрожує покарання — від 10 років ув’язнення до страти. Ці правила діють ще з 1979 року, а права жінок залишаються одними з найголовніших питань у суспільстві.

Amnesty International у звіті 10 грудня заявляє, що жінкам в Ірані може загрожувати навіть смертна кара, якщо їх засудять за законом "Про просування культури цнотливості та хіджабу".

Нагадаємо, загинув засновник всесвітньо відомого бренду одягу Mango. Також відомий актор з серіалу "Статеве виховання" зґвалтував 26 дівчат.

Іран смерть закордонні зірки злочин співачка

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