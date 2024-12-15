Іранську співачку Парасту Ахмаді хочуть стратити за виступ без хіджабу — відео

Іранську співачку можуть стратити за виступ без хіджабу
Іранську співачку Парасту Ахмаді заарештували за онлайн-виступ без хіджабу. Дівчині загрожує смертна кара, адже нинішнє законодавство забороняє з'являтись на публіці без спеціального вбрання.
Про це пише арабський інформаційний телеканал Al Arabiya.
Іранську співачку можуть стратити за виступ без хіджабу
Артистка Парасту Ахмаді вдягнула довгу чорну сукню та з розпущеним волоссям виступила онлайн на своєму YouTube-каналі. Трансляція вже набрала мільйон переглядів. Однак дівчині загрожує відповідальність за таке мистецтво.
"Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яке я не можу ігнорувати — співати для землі, яку палко люблю. Тут, у цій частині нашого улюбленого Ірану, де історія та наші міфи переплітаються, почуйте мій голос у цьому уявному концерті та уявіть прекрасну батьківщину... Я вдячна усім, хто підтримав мене в цих важких і особливих обставинах", — підписала концерт дівчина.
Іранська юстиція оголосила, що порушила справу проти "групи під керівництвом співачки", яка виконувала музику "без дотримання правових і релігійних стандартів".
Ахмаді ж відома своїми кліпами, в яких порушує ці правила. Вона виконувала пісні без хустки на підтримку масових протестів проти влади у 2022-2023 роках.
Іранське законодавство забороняє жінкам співати соло та з'являтися на публіці без хіджабу. За порушення Парасту Ахмаді загрожує покарання — від 10 років ув’язнення до страти. Ці правила діють ще з 1979 року, а права жінок залишаються одними з найголовніших питань у суспільстві.
Amnesty International у звіті 10 грудня заявляє, що жінкам в Ірані може загрожувати навіть смертна кара, якщо їх засудять за законом "Про просування культури цнотливості та хіджабу".
Нагадаємо, загинув засновник всесвітньо відомого бренду одягу Mango. Також відомий актор з серіалу "Статеве виховання" зґвалтував 26 дівчат.
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