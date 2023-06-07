Шеннен Доэрти рассказала о метастазах в ее мозге из–за рака – ужасные кадры

В мозге онкобольной Шеннен Доэрти нашли метастазы: ужасные кадры
Известная американская актриса и звезда сериала "Беверли–Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, поделилась печальными новостями. Телезвезда рассказала о том, что в ее головном мозге появились метастазы.
Соответствующую публикацию Шеннен Доэрти разместила на своей странице в Instagram.
Американская актриса узнала об онкологии еще весной 2015 года, когда у нее медики обнаружили опухоль в молочных железах. Она подала иск против своего бывшего менеджера, отметив, что он неправильно оформил медицинское страхование. По ее мнению, именно поэтому ее неправильно лечили, поэтому рак перекинулся на лимфатическую систему.
В 2016 году Шеннен Доэрти прошла мастектомию, химиотерапию и радиотерапию, но в 2017 году у нее произошла ремиссия. Американская актриса отметила, что ее заболевание вернулось в виде четвертой стадии рака.
Недавно Шеннен Доэрти сообщила о том, что в ее головном мозге врачи обнаружили метастазы. Актриса поделилась видео из медицинского центра, где можно увидеть ее в маске, которую обычно медики одевают на пациентов во время облучения мозга.
"5 января моя компьютерная томография показала метастазы в моем мозге. Вчерашнее видео показывало процесс примерения маски, которую вы носите во время облучения мозга. 12 января состоялся первый тур облучения. Мой страх очевиден. У меня клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи. Но этот страх… Смущение… время всего этого… Вот такой вид может выглядеть раком", – сказала Шеннен Доэрти.
Напомним, мы писали о том, что американская актриса Шеннен Доэрти показала, как она выглядит во время лечения рака.
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