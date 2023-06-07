Шеннен Доэрти рассказала о метастазах в ее мозге из–за рака – ужасные кадры

Американская актриса Шеннен Доэрти во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская актриса и звезда сериала "Беверли–Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, поделилась печальными новостями. Телезвезда рассказала о том, что в ее головном мозге появились метастазы.

Соответствующую публикацию Шеннен Доэрти разместила на своей странице в Instagram.

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Американская актриса узнала об онкологии еще весной 2015 года, когда у нее медики обнаружили опухоль в молочных железах. Она подала иск против своего бывшего менеджера, отметив, что он неправильно оформил медицинское страхование. По ее мнению, именно поэтому ее неправильно лечили, поэтому рак перекинулся на лимфатическую систему.

Американская актриса Шеннен Доэрти во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

В 2016 году Шеннен Доэрти прошла мастектомию, химиотерапию и радиотерапию, но в 2017 году у нее произошла ремиссия. Американская актриса отметила, что ее заболевание вернулось в виде четвертой стадии рака.

Недавно Шеннен Доэрти сообщила о том, что в ее головном мозге врачи обнаружили метастазы. Актриса поделилась видео из медицинского центра, где можно увидеть ее в маске, которую обычно медики одевают на пациентов во время облучения мозга.

"5 января моя компьютерная томография показала метастазы в моем мозге. Вчерашнее видео показывало процесс примерения маски, которую вы носите во время облучения мозга. 12 января состоялся первый тур облучения. Мой страх очевиден. У меня клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи. Но этот страх… Смущение… время всего этого… Вот такой вид может выглядеть раком", – сказала Шеннен Доэрти.

Напомним, мы писали о том, что американская актриса Шеннен Доэрти показала, как она выглядит во время лечения рака.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как выглядят звезды сериала Беверли–Хиллз, 90210 через 32 года.

Также мы сообщали о том, что актриса Шеннен Доэрти посетила светское мероприятие.