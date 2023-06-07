Шеннен Догерті розповіла про метастази в її мозку через рак – жахливі кадри

Американська акторка Шеннен Догерті під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома американська акторка та зірка серіалу "Беверлі–Гіллз, 90210" Шеннен Догерті, яка зараз бореться з онкологічним захворюванням, поділилася сумними новинами. Телезірка розповіла про те, що в її головному мозку з’явилися метастази.

Відповідну публікацію Шеннен Догерті розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Американська акторка дізналася про онкологію ще весною 2015 року, коли в неї медики виявили пухлину в молочних залозах. Вона подала позив проти свого колишнього менеджера, зазначивши, що він неправильно оформив їй медичне страхування. На її думку, саме через це її неправильно лікували, тому рак перекинувся на лімфатичну систему.

Американська акторка Шеннен Догерті під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

У 2016 році Шеннен Догерті пройшла мастектомію, хіміотерапію та радіотерапію, але у 2017 році в неї сталася ремісія. Американська акторка зазначила, що її захворювання повернулося у вигляді четвертої стадії раку.

Нещодавно Шеннен Догерті повідомила про те, що в її головному мозку лікарі знайшли метастази. Акторка поділилася відео з медичного центру, де можна побачити її у масці, яку зазвичай медики одягають на пацієнтів під час опромінення мозку.

"5 січня моя комп'ютерна томографія показала метастази у моєму мозку. Вчорашнє відео показувало процес приміряння маски, яку ви носите під час опромінення мозку. 12 січня відбувся перший тур опромінення. Мій страх очевидний. У мене клаустрофобія, і в моєму житті багато чого відбувалося. Мені пощастило, у мене є чудові лікарі. Але цей страх… Сум'яття… час усього цього… Ось такий вигляд може мати рак", – сказала Шеннен Догерті.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська акторка Шеннен Догерті показала, як вона виглядає під час лікування раку.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі показали, як виглядають зірки серіалу "Беверлі–Гіллз, 90210" через 32 роки.

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