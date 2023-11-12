У нас разные взгляды на жизнь — Гвоздева рассказала, как относится к Остапчуку

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Хореограф Илона Гвоздева рассказала, что не общается с Владимиром Остапчуком после участия вместе с ним в шоу "Танцы со звездами".

О своем отношении к ведущему танцовщица рассказала в интервью Славе Демину.

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"Мы ни на каком уровне не сошлись"

В 2019 году Илона Гвоздева и Владимир Остапчук вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". Однако в полуфинале пара покинула шоу.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тогда Гвоздева обвинила в поражении Остапчука. Она заявила, что он не хотел работать в паре.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А еще во время шоу телеведущий публично заявил о разводе с первой женой Еленой Войченко, из-за чего начались слухи, что Илона к этому причастна. Это запятнало репутацию танцовщицы, не понравился поступок Остапчука и ее мужу.

В интервью Славе Демину на вопрос о своем отношении к Остапчуку Гвоздева ответила, что точно не позвонила бы ему, если бы у нее возникли жизненные трудности. Владимир не импонирует ей как человек.

"Мы ни на каком уровне, кроме танцевального, не сошлись. У нас разные взгляды на жизнь, на шоу-бизнес, на отношение к людям",

— поделилась Илона.

Однако она отметила, что не осуждает Остапчука, а просто с ним не общается.

Напомним, Илона Гвоздева призналась, сколько ей стоило увеличить грудь.

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