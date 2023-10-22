Ілона Гвоздьова зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Хореографиня Ілона Гвоздьова з чоловіком Іваном. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Сьогодні, 22 жовтня, свій день народження святкує чоловік хореографині Ілони Гвоздьової, бізнесмен Іван Хом'ячук. Зірка шоу "Танці з зірками" присвятила коханому зворушливу публікацію.

Вона доступна в Instagram Гвоздьової.

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Привітання від Гвоздьової

Перше, що Ілона побажала Івану — міцного здоровʼя. На початку року підписники зіркової пари звернули увагу, що у чоловіка танцівниці почали випадати брови. Згодом з’ясувалось, що Іван страждає від алопеції — патологічного випадіння волосся.

Чоловік та син Ілони Гвоздьової. Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Також Ілона побажала чоловіку та підписникам, аби швидше прийшов мир і всі ми "більше не ховалися в укриттях". Також Гвоздьова розповіла цікавий сімейний факт.

"Наша донька нещодавно намалювала нам із тобою два малюнки, де уявила тебе в образі стихії води, а мене — в стихії вогню. Нехай й надалі ми будемо так урівноважувати один одного. Ти моя нестримна вода, яка тече у великий океан кохання нашої сімʼї і завжди знаходить затишну затоку для нас обох та коли треба тушить той мій вогонь пристрастей і емоцій своїми нестримними бурхливими потоками. Ти наче цілюща вода, яка насичує наше дерево життя", — написала Ілона.

Відзначимо, що зіркова пара вже багато років разом. Виховують сина та доньку. Улюблене хобі Івана — рибалка. В його соцмережах чимало фотографій, які він зробив біля водойм.

Нагадаємо, раніше ми писали, як чоловік Гвоздьової відреагував на її бажання збільшити груди. Також ми розповідали, що Ілона Гвоздьова згадала рідного батька, якого вже немає.