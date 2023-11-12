Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У нас різні погляди на життя — Гвоздьова розповіла, як ставиться до Остапчука arrow

У нас різні погляди на життя — Гвоздьова розповіла, як ставиться до Остапчука

12 листопада 2023 16:52
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
У нас різні погляди на життя — Гвоздьова розповіла, як ставиться до Остапчука
Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, що не спілкується з Володимиром Остапчуком після участі разом з ним у шоу "Танці з зірками". 

Про своє ставлення до ведучого танцівниця розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. 

Читайте також:

"Ми ні на якому рівні не зійшлися"

У 2019 році Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук разом брали участь у проєкті "Танці з зірками". Проте у півфіналі пара покинула шоу.

 

​ Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук ​
Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тоді Гвоздьова звинуватила у поразці Остапчука. Вона заявила, що він не хотів працювати в парі.

 

Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук
Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А ще під час шоу телеведучий публічно заявив про розлучення з першою дружиною Оленою Войченко, через що розпочалися чутки, нібито Ілона до цього причетна. Це заплямувало репутацію танцюристки, не сподобався вчинок Остапчука і її чоловіку. 

В інтерв'ю Славі Дьоміну на питання про своє ставлення до Остапчука Гвоздьова відповіла, що точно не зателефонувала би йому, якби у неї виникли життєві труднощі. Володимир не імпонує їй як людина. 

 

"Ми ні на якому рівні, окрім танцювального, не зійшлися. У нас різні погляди на життя, на шоубізнес, на ставлення до людей",
— поділилася Ілона. 

Проте, вона зазначила, що не засуджує Остапчука, а просто з ним не спілкується. 

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди. 

Також ми писали, що Ілона Гвоздьова зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі