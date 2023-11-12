У нас різні погляди на життя — Гвоздьова розповіла, як ставиться до Остапчука

Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, що не спілкується з Володимиром Остапчуком після участі разом з ним у шоу "Танці з зірками".

Про своє ставлення до ведучого танцівниця розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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У 2019 році Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук разом брали участь у проєкті "Танці з зірками". Проте у півфіналі пара покинула шоу.

Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тоді Гвоздьова звинуватила у поразці Остапчука. Вона заявила, що він не хотів працювати в парі.

Ілона Гвоздьова і Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А ще під час шоу телеведучий публічно заявив про розлучення з першою дружиною Оленою Войченко, через що розпочалися чутки, нібито Ілона до цього причетна. Це заплямувало репутацію танцюристки, не сподобався вчинок Остапчука і її чоловіку.

В інтерв'ю Славі Дьоміну на питання про своє ставлення до Остапчука Гвоздьова відповіла, що точно не зателефонувала би йому, якби у неї виникли життєві труднощі. Володимир не імпонує їй як людина.

"Ми ні на якому рівні, окрім танцювального, не зійшлися. У нас різні погляди на життя, на шоубізнес, на ставлення до людей",

— поділилася Ілона.

Проте, вона зазначила, що не засуджує Остапчука, а просто з ним не спілкується.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова зізналася, скільки їй коштувало збільшити груди.

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