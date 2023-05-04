Арнольд Шварценеггер показал пополнение в семье – похожа на собаку

Американский актер Арнольд Шварценеггер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Легендарный американский киноактер, предприниматель и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер показал пополнение в своей семье. Популярный актер показал маленькую свинку, которую он решил взять в свое семейство домашних животных.

Соответствующую фотографию Арнольд Шварценеггер показал на своей странице в социальной сети Instagram.

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75-летний американский киноактер Арнольд Шварценеггер или, как его еще называют, "железный Арни", поделился счастливым моментом со своими поклонниками. В социальной сети Instagram известный актер показал, кем пополнилась его семья.

Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

На фотографии, которой поделился Арнольд Шварценеггер, можно увидеть маленькую свинку, по размеру похожую на той-терьера. Чтобы это доказать, звезда "Терминатора" сделала фотографию со своей маленькой собачкой и новым другом семьи.

"Семья растет. Встречайте Шнелли", — написал известный актер Арнольд Шварценеггер под фотографией с домашними питомцами.

Пользователи сети не смогли промолчать, увидев новую фотографию в профиле американского актера. Люди стали высказывать свое мнение, оставляя множество комментариев под новой фотографией Арнольда Шварценеггера.

"У нее твои глаза", "Самый счастливый поросенок в этом мире. Желаю тебе и всем твоим животным много веселья", "Это самое милое трио!!! Добро пожаловать, Шнелли!", "Идеальная визуализация того, почему свиньи (или любое другое животное) НЕ являются едой. Они друзья", — написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Арнольда Шварценеггера. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Арнольда Шварценеггера. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Арнольда Шварценеггера. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Арнольда Шварценеггера. Фото: скриншот из Instagram.

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