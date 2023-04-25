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Арнольд Шварценеггер з'явиться у новому бойовику після чотирирічної перерви

25 квітня 2023 16:48
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Арнольд Шварценеггер з'явиться у новому бойовику після чотирирічної перерви
Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер. Фото: Lennart Preiss
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер, який нещодавно здивував публіку новим відеороликом, знову з'явиться на великому екрані після чотирирічної перерви.

Про це повідомило видання Deadline. Актор прийме участь у зйомках нового бойовика Breakout.

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Подробиці

Відомо, що у новому фільмі Шварценеггер зіграє чоловіка на ім'я Террі Рейнольдс, який організовує зухвалу втечу з в'язниці для свого пасинка та допомагає йому тікати з країни.

Режисером стрічки Breakout стане Скотт Во, який наразі працює над четвертою частиною бойовика "Нестримні ", де Арні колись також зіграв одну з ключових ролей. 

"Залізний" Арні на знімальному майданчику фільма "Нестримні 2". Фото: Lionsgate Films

Нещодавно стало відомо, що Netflix інвестує 2.5 млрд доларів у відеоконтент однієї з країн світу.

Розкрито дату проведення церемонії нагородження "Оскар" наступного року.

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