Арнольд Шварценеггер з'явиться у новому бойовику після чотирирічної перерви
Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер, який нещодавно здивував публіку новим відеороликом, знову з'явиться на великому екрані після чотирирічної перерви.
Про це повідомило видання Deadline. Актор прийме участь у зйомках нового бойовика Breakout.
Подробиці
Відомо, що у новому фільмі Шварценеггер зіграє чоловіка на ім'я Террі Рейнольдс, який організовує зухвалу втечу з в'язниці для свого пасинка та допомагає йому тікати з країни.
Режисером стрічки Breakout стане Скотт Во, який наразі працює над четвертою частиною бойовика "Нестримні ", де Арні колись також зіграв одну з ключових ролей.
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