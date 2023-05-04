Арнольд Шварценеггер показав поповнення в сім'ї – схожа на собаку

Американський актор Арнольд Шварценеггер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Легендарний американський кіноактор, підприємець та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер показав поповнення в своїй сім’ї. Популярний актор показав маленьку свинку, яку він вирішив взяти до свого сімейства свійських тварин.

Відповідну фотографію Арнольд Шварценеггер показав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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75-річний американський кіноактор Арнольд Шварценеггер або, як його ще називають, "залізний Арні", поділився щасливим моментом зі своїми шанувальниками. У соціальній мережі Instagram відомий актор показав, ким поповнилася його сім’я.

Зірка "Термінатору" Арнольд Шварценеггер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

На фотографії, якою поділився Арнольд Шварценеггер, можна побачити маленьку свинку, що за розміром схожа на той-тер’єра. Щоб це довести, зірка "Термінатору" зробив фотографію зі своєю маленькою собачкой та новим другом сім’ї.

"Сім'я росте. Зустрічайте Шнеллі", – написав відомий актор Арнольд Шварценеггер під фотографією з домашніми улюбленцями.

Користувачі мережі не змогли промовчати, коли побачили нову фотографію в профілі американського акторка. Люди почали висловлювати свою думку, залишаючи безліч коментарів під новою фотографією Арнольда Шварценеггера.

"У неї твої очі", "Найщасливіше порося в цьому світі. Бажаю тобі і всім твоїм тваринам багато веселощів", "Це наймиліше тріо! Ласкаво просимо, Шнеллі!", "Ідеальна візуалізація того, чому свині (або будь-яка інша тварина) не є їжею. Вони друзі", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram.

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