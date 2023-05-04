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"У неї твої очі": "Термінатор" Арнольд Шварценеггер розповів про поповнення в сім'ї

4 травня 2023 14:32
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Арнольд Шварценеггер показав поповнення в сім'ї – схожа на собаку
Американський актор Арнольд Шварценеггер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарний американський кіноактор, підприємець та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер показав поповнення в своїй сім’ї. Популярний актор показав маленьку свинку, яку він вирішив взяти до свого сімейства свійських тварин.

Відповідну фотографію Арнольд Шварценеггер показав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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75-річний американський кіноактор Арнольд Шварценеггер або, як його ще називають, "залізний Арні", поділився щасливим моментом зі своїми шанувальниками. У соціальній мережі Instagram відомий актор показав, ким поповнилася його сім’я.

Арнольд Шварценеггер
Зірка "Термінатору" Арнольд Шварценеггер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

На фотографії, якою поділився Арнольд Шварценеггер, можна побачити маленьку свинку, що за розміром схожа на той-тер’єра. Щоб це довести, зірка "Термінатору" зробив фотографію зі своєю маленькою собачкой та новим другом сім’ї.

"Сім'я росте. Зустрічайте Шнеллі", – написав відомий актор Арнольд Шварценеггер під фотографією з домашніми улюбленцями.

Користувачі мережі не змогли промовчати, коли побачили нову фотографію в профілі американського акторка. Люди почали висловлювати свою думку, залишаючи безліч коментарів під новою фотографією Арнольда Шварценеггера.

"У неї твої очі", "Найщасливіше порося в цьому світі. Бажаю тобі і всім твоїм тваринам багато веселощів", "Це наймиліше тріо! Ласкаво просимо, Шнеллі!", "Ідеальна візуалізація того, чому свині (або будь-яка інша тварина) не є їжею. Вони друзі", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера
Коментарі зі сторінки Арнольда Шварценеггера. Фото: скріншот з Instagram.

Нагадаємо, ми писали про те, що американський актор Арнольд Шварценеггер показав, як він латає вибоїну на дорозі.

Раніше ми розповідали, що кіноактор Арнольд Шварценеггер на своєму авто збив велосипедистку.

Також ми повідомляли про те, що американський актор Арнольд Шварценеггер випустить нову книгу.

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