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В Польше мужчина набросился на Ольгу Фреймут — видео

29 декабря 2024 22:38
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Поляк набросился с бранью на Ольгу Фреймут
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Польше мужчина набросился на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. Он использовал нецензурную лексику, а также обозвал женщину унизительными словами, когда узнал, что она украинка.

Видео событий ведущая обнародовала на своей странице в Instagram.

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Сообщается, что причина конфликта — проблемы с оплатой в такси.

Также ведущая рассказала, что мужчина выкрикивал "слава Путину", а польские женщины пожилого возраста тыкали средние пальцы.

"Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал сильный поляк и начал кричать: "К**ва, слава путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну", — рассказала ведущая.

Ранее мы сообщали, что телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего брата Николая. Сейчас мужчина защищает страну на передовой.

Напомним, Ольга Фреймут похвасталась достижениями своего единственного сына за границей.

Польша скандал конфликт Ольга Фреймут шоу-бизнес

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