Поляк набросился с бранью на Ольгу Фреймут

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

В Польше мужчина набросился на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. Он использовал нецензурную лексику, а также обозвал женщину унизительными словами, когда узнал, что она украинка.

Видео событий ведущая обнародовала на своей странице в Instagram.

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Сообщается, что причина конфликта — проблемы с оплатой в такси.

Также ведущая рассказала, что мужчина выкрикивал "слава Путину", а польские женщины пожилого возраста тыкали средние пальцы.

"Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал сильный поляк и начал кричать: "К**ва, слава путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну", — рассказала ведущая.

Ранее мы сообщали, что телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего брата Николая. Сейчас мужчина защищает страну на передовой.

Напомним, Ольга Фреймут похвасталась достижениями своего единственного сына за границей.