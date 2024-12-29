Поляк набросился с бранью на Ольгу Фреймут

В Польше мужчина набросился на Ольгу Фреймут — видео
В Польше мужчина набросился на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. Он использовал нецензурную лексику, а также обозвал женщину унизительными словами, когда узнал, что она украинка.
Видео событий ведущая обнародовала на своей странице в Instagram.
Нападение на Фреймут в Польше
Сообщается, что причина конфликта — проблемы с оплатой в такси.
Также ведущая рассказала, что мужчина выкрикивал "слава Путину", а польские женщины пожилого возраста тыкали средние пальцы.
"Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал сильный поляк и начал кричать: "К**ва, слава путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну", — рассказала ведущая.
Ранее мы сообщали, что телеведущая Ольга Фреймут впервые показала своего брата Николая. Сейчас мужчина защищает страну на передовой.
Напомним, Ольга Фреймут похвасталась достижениями своего единственного сына за границей.
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