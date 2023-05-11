Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Швеции стартовал первый за пять лет мировой тур Бейонсе: как это было arrow

В Швеции стартовал первый за пять лет мировой тур Бейонсе: как это было

11 мая 2023 11:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Швеции стартовал первый за пять лет мировой тур Бейонсе: как это было
Певица Бейонсе в Швеции. Фото: Twitter/beyzhive
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бейонсе отправилась в мировое концертное турне под названием Renaissance World Tour. Первые сольные гастроли рекордсменки премии "Грэмми" с 2016 года начались в Стокгольме (Швеция).

В соцсетях появились тысячи фото и видео поклонников Бейонсе, которые с нетерпением ждали ее возвращения к концертной деятельности.

Читайте также:

Тур Бейонсе

Шоу длилось 2 часа 50 минут. За это время певица сменила восемь концертных образов. Декорации не оставили безразличной даже опытную публику. Светящийся огромный конь, на котором Бейонсе пролетала над залом, серебряный луноход с шестом и роботы были лишь частью масштабного перформанса.

В рамках турне певица также выступит во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше и городах США. Всего запланировано более 40 концертов. Тур завершится выступлением в Новом Орлеане (США) 27 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе попала в громкий скандал из-за неуплаты налогов. Также мы рассказывали, что Кэти Перри, Take That и другие звезды выступили перед Чарльзом III и британцами на коронации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас