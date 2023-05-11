В Швеции стартовал первый за пять лет мировой тур Бейонсе: как это было

Певица Бейонсе в Швеции. Фото: Twitter/beyzhive

Американская певица Бейонсе отправилась в мировое концертное турне под названием Renaissance World Tour. Первые сольные гастроли рекордсменки премии "Грэмми" с 2016 года начались в Стокгольме (Швеция).

В соцсетях появились тысячи фото и видео поклонников Бейонсе, которые с нетерпением ждали ее возвращения к концертной деятельности.

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Тур Бейонсе

Шоу длилось 2 часа 50 минут. За это время певица сменила восемь концертных образов. Декорации не оставили безразличной даже опытную публику. Светящийся огромный конь, на котором Бейонсе пролетала над залом, серебряный луноход с шестом и роботы были лишь частью масштабного перформанса.

And then #Beyonce flies away on silver horse to the heavens. #BeyonceRenaissanceTour pic.twitter.com/KZWXH9qc2G — Flip Phone (@flipphoneevents) May 10, 2023

В рамках турне певица также выступит во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше и городах США. Всего запланировано более 40 концертов. Тур завершится выступлением в Новом Орлеане (США) 27 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе попала в громкий скандал из-за неуплаты налогов. Также мы рассказывали, что Кэти Перри, Take That и другие звезды выступили перед Чарльзом III и британцами на коронации.