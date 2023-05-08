Кеті Перрі, Take That й інші зірки виступили перед Чарльзом III та британцями

Концерт з нагоди коронації Чарльза III, співачка Кеті Перрі та гурт Take That. Фото: REUTERS/POOL

В рамках святкування коронації Чарльза III біля Віндзорського замку (Лондон, Велика Британія) пройшов грандіозний концерт за участю світових зірок. Компанію монарху, окрім членів королівської родини та високопосадовців, склали 20 тисяч британців та туристів.

Новини.LIVE розкаже та покаже, як пройшов історичний концерт.

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Виступ просто неба

На відміну від суботи, коли під час коронації у Лондоні йшов дощ, в неділю погода потішила британців. На концерті, який у прямому етері показував національний мовник BBC, виступили Андреа Бочеллі, Фрея Райдінгс, Брін Терфель, Алексіс Френч та інші артисти.

Хедлайнерами стали американці Лайонел Річі, Кеті Перрі та британський гурт Take That.

Кеті Перрі

Зірка у золотій сукні з відвертим декольте заспівала два своїх хіти — Roar та Fireworks.

Лайонел Річі

Американський попвиконавець, який разом з Майклом Джексоном і Прінсом був на олімпі світової попмузики з кінця 1970-х і в першій половині 1980-х років, також заспівав два свої хіти.

Take That

Коли на початку цього року було оголошено склад для концерту Coronation, участь в афіші Take That викликала невелике хвилювання у фанів, оскільки артисти не виступали разом із завершення свого останнього туру 2019 року.

Це викликало припущення про те, що Роббі Вільямс і навіть Джейсон Орендж можуть повернутися на великий виступ. Втім, жоден із них так і не з’явився на сцені. Take That отримали допомогу від Калума Скотта.

Король Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям та гості концерту. Фото: REUTERS/POOL

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон з дітьми та гості концерту. Фото: REUTERS/POOL

Гості концерту з нагоди коронації Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям та Кейт Міддлтон вперше після коронації Чарльза III вийшли до народу. Також ми розповідали, яку сукню обрала для коронації Чарльза III Кейт Міддлтон.