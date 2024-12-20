У сына Джона Леннона обнаружили рак

Сын Джона Леннона Джулиан. Фото: instagram.com/julespicturepalace/

Известный музыкант, фотограф и старший сын легенды "The Beatles" Джона Леннона Джулиан столкнулся с тяжелой болезнью. У него обнаружили рак кожи.

Об этом пишет он рассказал на своей странице в Instagram.

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У Джулиана Леннона обнаружили рак

Сын легендарного музыканта рассказал, что пережил экстренную семичасовую операцию. Родинка на его руке оказалась злокачественной.

У Джулиана обнаружили страшную болезнь во время планового осмотра. Врачи нашли у него 2 опухоли на плече и предплечье, одна из которых оказалась меланомой (раком кожи. — Ред.).

Мужчина перенес сложную семичасовую операцию, а образцы опухоли были отправлены на биопсию. Ее результаты покажут, удалось ли Джулиану побороть опасную болезнь. Музыкант призвал поклонников регулярно проверять свое состояние здоровья у врачей.

"Очевидно, что хорошие новости были бы лучшим рождественским подарком. На что я очень надеюсь... Но я просто хочу сказать, что это тоже своевременное напоминание для всех, пожалуйста, проверьте себя у своего врача. Это займет немного времени, и вы, возможно, просто спасете свою жизнь", — написал Джулиан.

Также недавно известный американский музыкант был найден мертвым в собственном доме. А также шведскому актеру Дольфу Лундгрену удалось побороть рак почек.