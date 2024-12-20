У сина Джона Леннона виявили рак

У сина Джона Леннона виявили смертельну хворобу
Відомий музикант, фотограф та старший син легенди "The Beatles" Джона Леннона Джуліан зіткнувся із важкою хворобою. У нього виявили рак шкіри.
Про це пише він розповів на своїй сторінці в Instagram.
У Джуліана Леннона виявили рак
Син легендарного музиканта розповів про те, що пережив екстрену семигодинну операцію. Родимка на його руці виявилася злоякісною.
В Джуліана виявили страшну хворобу під час планового огляду. Лікарі знайшли в нього 2 пухлини на плечі та передпліччі, одна з яких виявилася меланомою (раком шкіри. — Ред.).
Чоловік переніс складну семигодинну операцію, а зразки пухлини були відправлені на біопсію. Її результати покажуть, чи вдалося Джуліану побороти небезпечну хворобу. Музикант закликав шанувальників регулярно перевіряти свій стан здоров'я в лікарів.
"Очевидно, що хороші новини були б найкращим різдвяним подарунком. На що я дуже сподіваюся... Але я просто хочу сказати, що це також є своєчасним нагадуванням для всіх, будь ласка, перевірте себе у свого лікаря. Це займе небагато часу, і ви, можливо, просто врятуєте своє власне життя", — написав Джуліан.
Також нещодавно відомого американського музиканта знайшли мертвим у власному будинку. А також шведському актору Дольфу Лундгрену вдалося побороти рак нирок.
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