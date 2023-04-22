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В США умер артист Барри Хамфрис: подробности

22 апреля 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В США умер артист Барри Хамфрис: подробности
Австралийский артист Барри Хамфрис. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Австралийский артист Барри Хамфрис, наиболее известный по своему комедийному персонажу Даме Эдне Эверидж скончался в возрасте 89 лет. Звезда была госпитализирована в марте в Сиднее из-за осложнений после операции на бедре. Его смерть произошла после того, как он упал в феврале.

Об этом пишет BBC.

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Что известно про Барри Хамфриса

Барри Хамфрис был популярным австралийским комиком и актером, известным по своему обаянию и комедийному таланту. Его наиболее известный персонаж Дама Эдна Эверидж стал хитом в Великобритании в 1970-х годах, а в конце 1980-х появилось ее собственное ток-шоу "Dame Edna Everage Experience". Среди других его персонажей был развратный пьяный сэр Лес Паттерсон.

В заявлении его семья выразила скорбь и вспомнила Барри Хамфриса как "полностью самого себя до самого конца, никогда не терявшего своего блестящего ума, своего уникального остроумия и щедрости духа". Они выразили благодарность его фанатам, которые любили его персонажей, и сказали, что они будут жить в сердцах людей.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также выразил свои соболезнования и отдал дань уважения ушедшему артисту. Он назвал Хамфриса "большим остроумием, сатириком, писателем и абсолютно уникальным в своем роде".

"Вдохновленный абсурдистским авангардным художественным движением Дада, он стал ведущей фигурой британской комедийной сцены наряду с такими современниками, как Алан Беннетт, Дадли Мур и Спайк Миллиган", — говорится в сообщении.

Напомним, что на 71-м году жизни скончался гитарист легендарной шведской группы ABBA Лассе Велландер. Причиной смерти музыканта стала онкология.

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