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У США помер артист Баррі Хамфріс: подробиці

22 квітня 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У США помер артист Баррі Хамфріс: подробиці
Австралійський артист Баррі Хамфріс. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Австралійський артист Баррі Хамфріс, найбільш відомий за своїм комедійним персонажем Дамі Едне Еверідж помер у віці 89 років. Зірка була госпіталізована у березні в Сіднеї через ускладнення після операції на стегні. Його смерть сталася після того, як він упав у лютому.

Про це пише ВВС.

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Що відомо про Баррі Хамфріса

Баррі Хамфріс був популярним австралійським коміком і актором, відомим за своєю чарівністю та комедійним талантом. Його найвідоміший персонаж Дама Една Еверідж став хітом у Великій Британії у 1970-х роках, а наприкінці 1980-х з'явилося її власне ток-шоу "Dame Edna Everage Experience". Серед інших його персонажів був розпусний п'яний сер Ліс Паттерсон.

У заяві його сім'я висловила скорботу і згадала Баррі Хамфріса як "повністю самого себе до самого кінця, що ніколи не втрачав свого блискучого розуму, свого унікальної дотепності та щедрості духу". Вони висловили подяку його фанатам, які любили його персонажів, і сказали, що вони житимуть у серцях людей.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе також висловив свої співчуття і віддав шану артистові, який пішов. Він назвав Хамфріса "великим дотепністю, сатириком, письменником і абсолютно єдиний у своєму роді".

"Натхненний абсурдистським авангардним художнім рухом Дада він став провідною фігурою британської комедійної сцени поряд з такими сучасниками, як Алан Беннетт, Дадлі Мур і Спайк Мілліган", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на 71-му році життя помер гітарист легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландер. Причиною смерті музиканта стала онкологія.

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