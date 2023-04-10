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Умер музыкант легендарной группы ABBA: пользователи соцсетей в трауре

10 апреля 2023 12:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Основная четвёрка состава шведской группы ABBA. Фото: dailysabah.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На 71-м году жизни скончался гитарист легендарной шведской группы ABBA Лассе Велландер. Причиной смерти музыканта стала онкология.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Лассе Велландер начал сотрудничать с ABBA в октябре 1974 года. Первой совместной работой стали хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. В общей сложности гитарист принял участие в записи 24 песен и всех восьми альбомов группы. Также он вместе со звездной группой участвовал в аншлагавом турне по всему миру. Велландер также принимал участие в записи альбома Voyage, вышедшего в 2021 году.

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Он недавно заболел быстро распространяющимся раком и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", — говорится в заявлении семьи Велландера, обнародованной в воскресенье, 9 апреля.

После распада группы 1982 Лассе сотрудничал с другими шведскими артистами. Гитариста привлекли к записи саундтреков к фильму Mamma Mia!, главные роли в котором сыграли Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Колин Ферт, Пирс Броснан и другие кинозвезды.

Лассе Велландер во время гастролей группы ABBA. Фото: Gus Stewart
Лассе Велландер в центре внимания участников группы ABBA. Фото: Andre Csillag

Напомним, ранее мы писали, что обнародована причина смерти автора хита Gangsta's Paradise рэпера Coolio. Также мы рассказывали, что свидетельство о смерти рассекретило болезнь, которую скрывала секс-символ 1970-х Ракель Уэлч.

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