В США арестовали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура: прошло 27 лет
В США арестовали бывшего лидера одной из преступных группировок, которой предъявлены обвинения в убийстве известного рэпера Тупака Шакура. Инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) в 1996 году.
Об этом сообщает издание CNN.
Расследование убийства рэпера Тупака Шакура
По словам прокурора Марка Ди Джакомо, которого цитируют американские СМИ, велика вероятность того, что именно Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия.
Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но только Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис единственный из них, кто до сих пор жив.
"Потребовалось множество часов, я бы сказал даже десятилетия, работы "убойного отдела", чтобы прийти к этому. Некоторые не верили, что убийство Тупака Шакура было важным для нашего полицейского департамента, но это действительно так, и тогда, и сейчас. Нашей целью всегда было призвать к ответу тех, кто был причастен к жестокому убийству Тупака. Каждая потерянная жизнь важна и остается приоритетом для полиции", — подчеркнул на пресс-конференции офицер полиции Лас-Вегаса.
Убийство Тупака Шакура
7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, после боксерского боя Майка Тайсона и Брюса Селдона, Тупак и друг Найт избили мужчину. По дороге в ночной клуб их машину расстреляли. Из 13 выпущенных пуль, 4 попали в Тупак. Одна из них — в легкое. После шести дней в реанимации, 13 сентября, Тупак скончался.
Этим летом полиция Лас-Вегаса инициировала новое расследование. После этого родственники Шакура выразили сомнение, что оно вообще к чему-нибудь приведет. Они не представляют как правоохранители могут что-то обнаружить 30 лет спустя.
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