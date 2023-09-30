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В США арестовали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура: прошло 27 лет

30 сентября 2023 08:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В США арестовали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура: прошло 27 лет
Американский рэпер Тупак Шакур. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В США арестовали бывшего лидера одной из преступных группировок, которой предъявлены обвинения в убийстве известного рэпера Тупака Шакура. Инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) в 1996 году.

Об этом сообщает издание CNN.

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Расследование убийства рэпера Тупака Шакура

По словам прокурора Марка Ди Джакомо, которого цитируют американские СМИ, велика вероятность того, что именно Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия.

Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но только Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис единственный из них, кто до сих пор жив.

Подозреваемый в убийстве Тупака Шакура. Фото: CNN

"Потребовалось множество часов, я бы сказал даже десятилетия, работы "убойного отдела", чтобы прийти к этому. Некоторые не верили, что убийство Тупака Шакура было важным для нашего полицейского департамента, но это действительно так, и тогда, и сейчас. Нашей целью всегда было призвать к ответу тех, кто был причастен к жестокому убийству Тупака. Каждая потерянная жизнь важна и остается приоритетом для полиции", — подчеркнул на пресс-конференции офицер полиции Лас-Вегаса.

Убийство Тупака Шакура

7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, после боксерского боя Майка Тайсона и Брюса Селдона, Тупак и друг Найт избили мужчину. По дороге в ночной клуб их машину расстреляли. Из 13 выпущенных пуль, 4 попали в Тупак. Одна из них — в легкое. После шести дней в реанимации, 13 сентября, Тупак скончался.

Этим летом полиция Лас-Вегаса инициировала новое расследование. После этого родственники Шакура выразили сомнение, что оно вообще к чему-нибудь приведет. Они не представляют как правоохранители могут что-то обнаружить 30 лет спустя.

Автомобиль, в котором перед смертью находился Тупак Шакур. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Бритни Спирс "заинтересовала" полицию своими танцами с ножами. Также мы рассказывали, что в Нью-Йорке продали имение Миранда из фильма "Дьявол носит Prada".

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