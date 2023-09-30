У США заарештували підозрюваного у вбивстві репера Тупака Шакура: минуло 27 років
У США заарештували колишнього лідера одного зі злочинних угруповань, якому пред'явлено звинувачення у вбивстві відомого репера Тупака Шакура. Інцидент стався у Лас-Вегасі (штат Невада) 1996 року.
Про це повідомляє видання CNN.
Розслідування вбивства репера Тупака Шакура
За словами прокурора Марка Ді Джакомо, якого цитують американські ЗМІ, велика ймовірність того, що саме Дуейн "Кіффі Ді" Девіс винен у вбивстві Шакура і буде визнаний винним у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї.
Слідство дійшло висновку, що до вбивства були причетні чотири людини, але тільки Дуейн "Кіффі Ді" Девіс єдиний із них, хто досі живий.
"Потрібні були безліч годин, я б сказав навіть десятиліття, роботи "забійного відділу", щоб прийти до цього. Дехто не вірив, що вбивство Тупака Шакура було важливим для нашого поліцейського департаменту, але це справді так, і тоді, і зараз. Нашою метою завжди було закликати до відповіді тих, хто був причетний до жорстокого вбивства Тупака. Кожне втрачене життя важливе і залишається пріоритетом для поліції", — наголосив на пресконференції офіцер поліції Лас-Вегаса.
Вбивство Тупака Шакура
7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі, після боксерського бою Майка Тайсона та Брюса Селдона, Тупак та друг Найт побили чоловіка. Дорогою в нічний клуб їхню машину розстріляли. З 13 випущених куль, 4 потрапили в Тупака. Одна з них — в легеню. Після шести днів в реанімації, 13 вересня, Тупак помер.
Цього літа поліція Лас-Вегаса ініціювала нове розслідування. Після цього родичі Шакура висловили сумнів, що воно взагалі до чогось приведе. Вони не уявляють як правоохоронці можуть щось виявити 30 років потому.
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