У США заарештували підозрюваного у вбивстві репера Тупака Шакура: минуло 27 років

Американський репер Тупак Шакур. Фото: Google

У США заарештували колишнього лідера одного зі злочинних угруповань, якому пред'явлено звинувачення у вбивстві відомого репера Тупака Шакура. Інцидент стався у Лас-Вегасі (штат Невада) 1996 року.

Про це повідомляє видання CNN.

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Розслідування вбивства репера Тупака Шакура

За словами прокурора Марка Ді Джакомо, якого цитують американські ЗМІ, велика ймовірність того, що саме Дуейн "Кіффі Ді" Девіс винен у вбивстві Шакура і буде визнаний винним у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї.

Слідство дійшло висновку, що до вбивства були причетні чотири людини, але тільки Дуейн "Кіффі Ді" Девіс єдиний із них, хто досі живий.

Підозрюваний у вбивстві Тупака Шакура. Фото: CNN

"Потрібні були безліч годин, я б сказав навіть десятиліття, роботи "забійного відділу", щоб прийти до цього. Дехто не вірив, що вбивство Тупака Шакура було важливим для нашого поліцейського департаменту, але це справді так, і тоді, і зараз. Нашою метою завжди було закликати до відповіді тих, хто був причетний до жорстокого вбивства Тупака. Кожне втрачене життя важливе і залишається пріоритетом для поліції", — наголосив на пресконференції офіцер поліції Лас-Вегаса.

Вбивство Тупака Шакура

7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі, після боксерського бою Майка Тайсона та Брюса Селдона, Тупак та друг Найт побили чоловіка. Дорогою в нічний клуб їхню машину розстріляли. З 13 випущених куль, 4 потрапили в Тупака. Одна з них — в легеню. Після шести днів в реанімації, 13 вересня, Тупак помер.

Цього літа поліція Лас-Вегаса ініціювала нове розслідування. Після цього родичі Шакура висловили сумнів, що воно взагалі до чогось приведе. Вони не уявляють як правоохоронці можуть щось виявити 30 років потому.

Автомобіль, в якому перед смертю був Тупак Шакур. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс "зацікавила" поліцію своїми танцями з ножами. Також ми розповідали, що у Нью-Йорку продали маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada".