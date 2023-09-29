У Нью-Йорку продали маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada"
У Нью-Йорку (США) продали таунхаус, в якому жила героїня Міранда Прістлі в фільмі "Диявол носить Prada". За елітну нерухомість власники отримали трохи меншу суму, ніж розраховували.
Про це повідомляє видання Mansions Global.
Продаж відомого будинку
Будинок на Мангеттені із сімома спальнями виставили на продаж у травні. Його початкова ціна становила 27,5 млн доларів, але новий власник, ім’я якого не розголошується, заплатив на мільйон менше. Єдине що відомо, покупець шукав таунхаус саме в цьому районі Нью-Йорка протягом останніх півтора року.
Раніше будівля належала засновнику хедж-фонду Scoggin Capital Management Крейгу Еффрону та його дружині Керін. 2003 року подружжя заплатило за таунхаус 8,8 млн доларів.
2006-го будинок з'явився на кіноекрані. У ньому, згідно з сюжетом фільму "Диявол носить Prada", жила головна редакторка модного журналу Runway Міранда Прістлі, яку зіграла триразова лауреатка премії "Оскар", американська акторка Меріл Стріп.
Таунхаус із семи спальнями був спроєктований Стенфордом Уайтом 1906 року та може похвалитися незвичайною лоджією на другому поверсі, а також діючими камінами по всій території. Будинок містить підвал, який веде до саду та баскетбольний мінікорт на даху. Серед відомих сусідів — феміністка Глорія Стейнем, яка живе навпроти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що голлівудський актор Джордж Клуні продає віллу в Італії, якою володіє 21 рік. Також ми розповідали, що американський актор Кріс Пратт і його дружина Кетрін Шварценеггер виставили на продаж свій розкішний будинок.