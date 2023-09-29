У Нью-Йорку продали маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada"

Кадр з фільму "Диявол носить Prada". Фото: Google

У Нью-Йорку (США) продали таунхаус, в якому жила героїня Міранда Прістлі в фільмі "Диявол носить Prada". За елітну нерухомість власники отримали трохи меншу суму, ніж розраховували.

Про це повідомляє видання Mansions Global.

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Будинок на Мангеттені із сімома спальнями виставили на продаж у травні. Його початкова ціна становила 27,5 млн доларів, але новий власник, ім’я якого не розголошується, заплатив на мільйон менше. Єдине що відомо, покупець шукав таунхаус саме в цьому районі Нью-Йорка протягом останніх півтора року.

Раніше будівля належала засновнику хедж-фонду Scoggin Capital Management Крейгу Еффрону та його дружині Керін. 2003 року подружжя заплатило за таунхаус 8,8 млн доларів.

2006-го будинок з'явився на кіноекрані. У ньому, згідно з сюжетом фільму "Диявол носить Prada", жила головна редакторка модного журналу Runway Міранда Прістлі, яку зіграла триразова лауреатка премії "Оскар", американська акторка Меріл Стріп.

Акторка Меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Prada". Фото: 20thCentFox/Everett Collection

Таунхаус із семи спальнями був спроєктований Стенфордом Уайтом 1906 року та може похвалитися незвичайною лоджією на другому поверсі, а також діючими камінами по всій території. Будинок містить підвал, який веде до саду та баскетбольний мінікорт на даху. Серед відомих сусідів — феміністка Глорія Стейнем, яка живе навпроти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що голлівудський актор Джордж Клуні продає віллу в Італії, якою володіє 21 рік. Також ми розповідали, що американський актор Кріс Пратт і його дружина Кетрін Шварценеггер виставили на продаж свій розкішний будинок.