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Брітні Спірс "зацікавила" поліцію своїми танцями з ножами

29 вересня 2023 11:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс "зацікавила" поліцію своїми танцями з ножами
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

До будинку Брітні Спірс навідалися поліцейські після того, як співачка опублікувала відео, на якому грає з ножами. Офіцери відвідали її будинок вартістю 7,4 мільйона доларів, який вона раніше ділила зі своїм чоловіком Семом Асгарі, "щоб переконатися, що вона в безпеці".

Про це пише Daily Mail.

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Джерело розповіло, що правоохоронні органи провели перевірку безпеки артистки. Інсайдер додав, що мати двох дітей спілкувалася з офіцерами, які визнали, що з нею все гаразд.

 

Їхній візит був викликаний "кількома" дзвінкамим через тривожне відео, яким вона поділила в Instagram, на якому танцювала на своїй кухні, тримаючи в руках ножі.

Незабаром після серії танців з ножами Брітні поділилася у своєму Instagram ще одним хореографічним кліпом, додавши підпис про ножі, стверджуючи, що вона "копіює Шакіру".

Шакіра виступала з ножами на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards у Prudential Center у Нью-Джерсі 12 вересня.

Раніше цього тижня Спірс розповіла своїм шанувальникам у своєму Instagram, що ножі в підписі були несправжніми, незважаючи на те, що шанувальники наполягали, що чули "брязкіт" ножів під час її танцю.

"Сьогодні я почав гратися на кухні з ножами. Не хвилюйтеся, це НЕ справжні ножі!!! Геловін скоро", — прокоментувала Спірс відео.

Раніше стало відомо, що Брітні "захоплюється ножами" і що їх слід тримати подалі від неї. ЗМІ стверджували, що вона мала ножі як засіб захисту, коли була під опікою.

Нагадаємо, Брітні Спріс завела близьку дружбу з прибиральником з кримінальним минулим.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.

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