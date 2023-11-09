В стиле 80-х: Golubenko и YAKTAK представили новый хит

Певцы Golubenko и YAKTAK. Фото предоставлено менеджментом артистов

Два молодых украинских исполнителя Golubenko и YAKTAK, вошедший в логлист Евровидения-2024 , в очередной раз объединились и порадовали поклонников новой совместной песней под названием "Танцюєш сама".

Песню и клип на нее презентовали на YouTube.

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Новый хит "Танцюєш сама" сразу очаровывает слушателя своими танцевальными ритмами и зажигательными мелодиями. Он выполнен в экспериментальном стиле, пронизанном нотками 80-х годов.

Певцы рассказывают историю главного героя, для которого девушка стала вселенной. Это о настоящей любви и страсти. Трек о моментах, когда наши глаза и сердца сфокусированы только на одном человеке и окружающий мир становится незаметным.

Кадр из клипа "Танцюєш сама"

"Мы поем о той единственной и неповторимой, которую видим перед собой и не замечаем ничего, кроме нее. Надеемся, этот трек заставит каждого танцевать и забыть о своих проблемах", — прокомментировал YAKTAK.

Автор песни сам Golubenko. Именно он пригласил YAKTAK создать дуэт.

Кадр из клипа "Танцюєш сама"

"Мне хотелось создать что-то танцевальное, но уникальное, чтобы отличалось от предыдущих треков. Захотелось воплотить диско-ретро тематику, которая очень чувствуется именно в инструментале. После того, как родился припев, я понял, что для куплета идеально подходит Ярик. Мы с ним классно работаем вместе, поэтому я был уверен, что хочу реализовать эту идею именно с ним", — поделился Golubenko.



Кроме того, исполнители представили невероятный видеоклип, где также царит вайб 80-х годов.

Это не первый раз, когда артисты делают коллаборацию. Их предыдущие композиции привели к хорошим результатам. К примеру, трек "Не шукай" насчитывает более 3,5 млн просмотров на YouTube, а "Холодна весна" около 3,1 млн.

Напомним, обнародовали лонглист исполнителей нацотбора Евровидения-2024.

Также мы писали, что певец YAKTAK представил песню о довоенных буднях.