Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У стилі 80-х: Golubenko та YAKTAK презентували новий хіт arrow

У стилі 80-х: Golubenko та YAKTAK презентували новий хіт

9 листопада 2023 14:27
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
У стилі 80-х: Golubenko та YAKTAK презентували новий хіт
Співаки Golubenko і YAKTAK. Фото надане менеджментом артистів
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Два молодих українських виконавці Golubenko і YAKTAK, який увійшов у логліст Євробачення-2024, вкотре об’єднались і порадували шанувальників новою спільною піснею під назвою "Танцюєш сама".

Пісню і  кліп на неї презентували на YouTube

Читайте також:

Нова історія кохання

Новий хіт "Танцюєш Сама" одразу зачаровує слухача своїми танцювальними ритмами та запальними мелодіями. Вона виконана в експериментальному стилі, пронизаному нотками 80-х років.

Співаки розповідають історію головного героя, для якого дівчина стала всесвітом. Це про справжню любов і пристрасть. Трек про моменти, коли наші очі та серця сфокусовані тільки на одній людині і навколишній світ стає непомітним.

 

YakTak
Кадр з кліпу "Танцюєш сама"

"Ми співаємо про ту єдину і неповторну, яку бачимо перед собою і не помічаємо нічого, окрім неї. Сподіваємось, цей трек змусить кожного танцювати і забути про свої проблеми", — прокоментував YAKTAK

Автор пісні сам Golubenko. Саме він запросив YAKTAK створити дует. 

 

Golubenko
Кадр з кліпу "Танцюєш сама"

"Мені хотілося створити щось танцювальне, але унікальне, щоб відрізнялося від попередніх треків. Захотілось втілити диско-ретро тематику, яка дуже відчувається саме в інструменталі. Після того, як народився приспів, я зрозумів, що для куплету ідеально підходить Ярик. Ми з ним класно працюємо разом, тому я був впевнений, що хочу реалізувати цю ідею саме з ним", — поділився Golubenko.


Крім того, виконавці презентували неймовірний відеокліп, де також панує вайб 80-х років.

 

Це не вперше артисти роблять колаборацію. Їхні попередні композиції привели до хороших результатів. Наприклад, трек "Не шукай" нараховує понад 3,5 млн переглядів на YouTube, а "Холодна весна" — близько 3,1 млн.

Нагадаємо, оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024. 

Також ми писали, що співак YAKTAK представив пісню про довоєнні будні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі