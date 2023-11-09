У стилі 80-х: Golubenko та YAKTAK презентували новий хіт

Співаки Golubenko і YAKTAK. Фото надане менеджментом артистів

Два молодих українських виконавці Golubenko і YAKTAK, який увійшов у логліст Євробачення-2024, вкотре об’єднались і порадували шанувальників новою спільною піснею під назвою "Танцюєш сама".

Пісню і кліп на неї презентували на YouTube.

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Новий хіт "Танцюєш Сама" одразу зачаровує слухача своїми танцювальними ритмами та запальними мелодіями. Вона виконана в експериментальному стилі, пронизаному нотками 80-х років.

Співаки розповідають історію головного героя, для якого дівчина стала всесвітом. Це про справжню любов і пристрасть. Трек про моменти, коли наші очі та серця сфокусовані тільки на одній людині і навколишній світ стає непомітним.

Кадр з кліпу "Танцюєш сама"

"Ми співаємо про ту єдину і неповторну, яку бачимо перед собою і не помічаємо нічого, окрім неї. Сподіваємось, цей трек змусить кожного танцювати і забути про свої проблеми", — прокоментував YAKTAK

Автор пісні сам Golubenko. Саме він запросив YAKTAK створити дует.

Кадр з кліпу "Танцюєш сама"

"Мені хотілося створити щось танцювальне, але унікальне, щоб відрізнялося від попередніх треків. Захотілось втілити диско-ретро тематику, яка дуже відчувається саме в інструменталі. Після того, як народився приспів, я зрозумів, що для куплету ідеально підходить Ярик. Ми з ним класно працюємо разом, тому я був впевнений, що хочу реалізувати цю ідею саме з ним", — поділився Golubenko.



Крім того, виконавці презентували неймовірний відеокліп, де також панує вайб 80-х років.

Це не вперше артисти роблять колаборацію. Їхні попередні композиції привели до хороших результатів. Наприклад, трек "Не шукай" нараховує понад 3,5 млн переглядів на YouTube, а "Холодна весна" — близько 3,1 млн.

Нагадаємо, оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024.

Також ми писали, що співак YAKTAK представив пісню про довоєнні будні.