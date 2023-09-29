Співак YAKTAK представив пісню про довоєнні будні

Співак YAKTAK. Фото: менеджмент артиста

Український співак YAKTAK преставив новий трек і розповів про життєві моменти, які залишаться в пам’яті виконавця назавжди і які він ніколи не забуде. Нещодавно співак виграв премію від MUZVAR AWARDS 2023, в номінації "Найкращі нові імена поп-музики".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Пісня переносить в минуле

Пісня "Ніколи не забудем" переносить слухачів у минуле, до далеких днів спокійних буднів, де ще не знали про війну. В той час, коли звіряли час не за годинником, а за планами на майбутнє.

Композиція розповідає про те, як ми не завжди цінували те, що мали і часто жили думками про завтрашній день, забуваючи насолоджуватися сьогоденням. Тоді незначні проблеми здавалися нам великими та важливими. Тепер ми розуміємо, що багато з того, на що ми скаржилися, насправді не мало значення. І ті часи зараз виглядають золотими.

"Вже створено багато композицій, які нагадують нам про важливість цінування кожного моменту в житті. Цим треком я хочу сказати про те, що ми ніколи не забудемо. Бачитися всім разом на свята, їздити з батьками на озеро, збиратися з друзями в центрі, гуляти без комендантської години до сходу сонця — це ті моменти які залишаться в памʼяті назавжди", — коментує YAKTAK

Музичний кліп співак зробив спільно зі своїми підписниками, використавши їхні відео з минулого, в яких ті ділилися найяскравішими моментами свого життя.

Раніше сопілкар та бітбоксер гурту Kalush Orchestra, Віталій Дужик, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії.

Нагадаємо, КилимМен представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.