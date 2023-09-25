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В стиле Дисней: Кортни Кардашьян организовала вечеринку в честь будущего малыша

25 сентября 2023 14:09
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
В стиле Дисней: Кортни Кардашьян организовала вечеринку в честь будущего малыша
Кортни Кардашьян на вечеринке в честь малыша. Фото с истории www.instagram.com/travisbarker
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Кортни Кардашьян, ожидающая рождения мальчика, устроила baby shower — вечеринку в честь будущего малыша. Тематикой мероприятия стал мир Дисней и его сказочные герои.

Фотографиями и видео с вечеринки Кортни поделилась в своем Instagram.

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Подробности

Одна из сестер Кардашьян — 44-летняя модель и телеведущая Кортни — ждет четвертого ребенка, мальчика от своего второго мужа рокера Тревиса Баркера.

Эта беременность проходит для Кортни тяжелее предыдущих: несколько недель назад ей сделали срочную операцию. А ее муж только несколько дней назад рассказал, что заболел Ковидом.

Но несмотря на все проблемы пара все же решила устроить большую вечеринку в честь будущего малыша, который вот-вот появится.

 

Во дворе своего дома семья устроила настоящий мир Дисней! Гости одевали ушки Микки Мауса, все было украшено в стиле любимых мультфильмов: во дворе даже установили яблоневые деревья, как в Белоснежке, а один из столов со вкусностями был украшен в стиле "Алисы в стране чудес". Угощения также были в форме Микки Мауса, как и торт. Гостей встречал певческий квартет. Во дворе даже построили декорации также в стиле Дисней.

 

Фото с истории Instagram atianadelahoya
Фото с истории Instagram
kourtneykardash
Фото с истории Instagram justtnic
Фото с истории Instagram
kourtneykardash
Фото с истории Instagram
kourtneykardash

На вечеринку была приглашена семья Кардашьян и их близкие друзья.

Кортни на вечеринке появилась в боди цвета змеиной кожи и ушках Микки, а вот ее муж, болеющий Ковидом, был в маске и очках, однако также в ушках сказочного героя.

Напомним, недавно мы сообщали, что у мужчины Кортни Кардашьян обнаружили COVID . Также мы писали, что беременная Кортни Кардашьян примеряла купальник от Эмили Ратаковски.

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