У стилі Дісней: Кортні Кардаш'ян Я організувала вечірку на честь майбутнього малюка

Кортні Кардаш'ян на вечірці на честь малюка. Фото зі сторіс www.instagram.com/travisbarker

Кортні Кардаш'ян, яка чекає на народження хлопчика, влаштувала baby shower — вечірку на честь наступного малюка. Тематикою заходу став світ Дісней і його казкові герої.

Фотографіями і відео з вечірки Кортні поділилася у своєму Instagram.

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Подробиці

Одна з сестер Кардаш'ян — 44-річна модель і телеведуча Кортні — чекає на четверту дитину, хлопчика від свого другого чоловіка рокера Тревіса Баркера.

Ця вагітність проходить у Кортні важче за попередні: кілька тижнів тому їй зробили термінову операцію. А її чоловік лише кілька днів тому розповів, що захворів на Ковід.

Та попри всі негаразди пара все ж вирішила влаштувати велику вечірку на честь майбутнього малюка, який от-от з'явиться.

На подвір'ї свого будинку родина влаштувала справжній світ Дісней! Гості одягали вушки Міккі Мауса, все було прикрашено у стилі улюблених мультфільмів: на подвір'ї навіть встановили яблуневі дерева, як у Білосніжці, а один зі столів зі смаколиками був прикрашений у стилі "Аліси у країні див". Частування також були у формі Міккі Мауса, як і торт. Гостей зустрічав співочий квартет. У дворі навіть побудували декорації також у стилі Дісней!

Фото зі сторіс Instagram atianadelahoya

Фото зі сторіс Instagram

kourtneykardash

Фото зі сторіс Instagram justtnic

Фото зі сторіс Instagram

kourtneykardash

Фото зі сторіс Instagram

kourtneykardash

На вечірку було запрошено родину Кардаш'ян і їх близьких друзів.

Кортні на вечірці з'явилася у боді кольору зміїної шкіри і вушках Міккі, а от її чоловік, який хворіє на Ковід, був у масці і окулярах, проте також у вушках казкового героя.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у чоловіка Кортні Кардаш'ян виявили COVID. Також ми писали, що вагітна Кортні Кардаш'ян приміряла купальник від Емілі Ратаковські.