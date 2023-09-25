У стилі Дісней: Кортні Кардаш'ян Я організувала вечірку на честь майбутнього малюка
Кортні Кардаш'ян, яка чекає на народження хлопчика, влаштувала baby shower — вечірку на честь наступного малюка. Тематикою заходу став світ Дісней і його казкові герої.
Фотографіями і відео з вечірки Кортні поділилася у своєму Instagram.
Подробиці
Одна з сестер Кардаш'ян — 44-річна модель і телеведуча Кортні — чекає на четверту дитину, хлопчика від свого другого чоловіка рокера Тревіса Баркера.
Ця вагітність проходить у Кортні важче за попередні: кілька тижнів тому їй зробили термінову операцію. А її чоловік лише кілька днів тому розповів, що захворів на Ковід.
Та попри всі негаразди пара все ж вирішила влаштувати велику вечірку на честь майбутнього малюка, який от-от з'явиться.
На подвір'ї свого будинку родина влаштувала справжній світ Дісней! Гості одягали вушки Міккі Мауса, все було прикрашено у стилі улюблених мультфільмів: на подвір'ї навіть встановили яблуневі дерева, як у Білосніжці, а один зі столів зі смаколиками був прикрашений у стилі "Аліси у країні див". Частування також були у формі Міккі Мауса, як і торт. Гостей зустрічав співочий квартет. У дворі навіть побудували декорації також у стилі Дісней!
На вечірку було запрошено родину Кардаш'ян і їх близьких друзів.
Кортні на вечірці з'явилася у боді кольору зміїної шкіри і вушках Міккі, а от її чоловік, який хворіє на Ковід, був у масці і окулярах, проте також у вушках казкового героя.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у чоловіка Кортні Кардаш'ян виявили COVID. Також ми писали, що вагітна Кортні Кардаш'ян приміряла купальник від Емілі Ратаковські.