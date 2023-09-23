В чоловіка Кортні Кардаш'ян виявили COVID

Шоувумен Кортні Кардаш'ян та музикант Тревіс Баркер. Фото: Google

Чоловік бізнесвумен, реаліті-зірки Кортні Кардаш’ян, американський музикант Тревіс Баркер, поскаржився на погіршення стану свого здоров'я. В ударника каліфорнійського панк-рок гурту Blink-182 виявили COVID.

Про це 47-річний музикант повідомив в сторіз свого Instagram.

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Музикант опублікував знімок позитивного тесту на COVID лише через два тижні після повернення у світовий тур Blink-182. Підписувати фото Тревіс не став, лише додав емодзі, які, скоріш за все, передавали його емоційний та фізичний стан.

Позитивний тест на ковід Тревіса Баркера. Скриншот: Instagram/travisbarker

Наступний виступ Blink-182 заплановано на 2 жовтня на Altice Arena у Португалії. Майбутній альбом групи має вийти 20 жовтня, а в четвер дебютував новий сингл гурту під назвою One More Time. Тож скоріш за все, наголошують західні ЗМІ, Баркер не пропустить важливі події для музичного гурту і одужує до того часу.

Щодо Кортні, то вона не прокоментувала хворобу чоловіка. Зірка публікує в соцмережах рекламу лікарських засобів та продовжує насолоджуватися вагітністю. Для Кардаш’ян та Баркера це стане першою спільною дитиною. В Кортні є троє дітей від попередніх стосунків, а в музиканта Blink-182 від двоє дітей від актриси та володарки титулу "Міс США 1995" Шанні Моклер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна Кортні Кардаш'ян влаштувала з подругою фотосесію у рожевих купальниках. Також ми розповідали, що Кортні змінила прізвище.