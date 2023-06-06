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В мире — дефицит розовой краски: при чем здесь кино

6 июня 2023 04:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В мире — дефицит розовой краски: при чем здесь кино
Розовый город кукол. Фото: Jaap Buitendijk/ Предоставлен Warner Bros. Pictures
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В мире возник дефицит розовой краски. Все из-за кино. Она пошла на создание будущего фильма Греты Гервига "Барби" (Barbie).

Об этом пишет издание Architectural Digest .

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Как сообщается, для создания этого фильма специально был построен город Барби в натуральную величину — Барбиленд. И он выполнен в розовом цвете.

"В мире закончился розовый", — шутит художник-постановщик фильма Сара Гринвуд.

Это подтвердили и в компании по производству красок Rosco, которая использовалась при создании фильма.

Фильм "Барби"

Сюжет романтической комедии "Барби" (Barbie) основан вокруг культовой игрушки.

Однажды Барби поняла, что она устарела и больше не нужна в "Стране Барби". Она хочет попасть в мир людей. В поисках счастья с ней уходит и один из Кенов.

В украинский прокат фильм выйдет 20 июля 2023 года.

Напомним, один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры голливудского фильма, в котором задействовал украинскую анимационную ленту "Мавка. Лісова пісня".

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