У світі — дефіцит рожевої фарби: до чого тут кіно

Рожеве місто ляльок. Фото: Jaap Buitendijk/ Надано Warner Bros. Pictures

У світі виник дефіцит рожевої фарби. Все через кіно. Вона пішла на створення майбутнього фільму Грети Гервіг "Барбі" (Barbie).

Про це пише видання Architectural Digest.

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Як повідомляється, для створення цього фільму спеціально було побудоване місто Барбі в натуральну величину — Барбіленд. І воно виконане в рожевому кольорі.

"У світі закінчився рожевий", — жартує художник-постановниця фільму Сара Грінвуд.

Це підтвердили і в компанії з виробництва фарб Rosco, яка використовувалася при створенні фільму.

Фільм "Барбі"

Сюжет романтичної комедії "Барбі" (Barbie) заснований навколо культової іграшки.

Одного разу Барбі зрозуміла, що вона застаріла і більше не потрібна в "Країні Барбі". Вона хоче потрапити до світу людей. У пошуках щастя з нею вирушає і один з Кенів.

В український прокат фільм вийде 20 липня 2023 року.

Нагадаємо, один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем’єри голлівудського фільму, в якому задіяв українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня".