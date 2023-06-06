У світі — дефіцит рожевої фарби: до чого тут кіно
У світі виник дефіцит рожевої фарби. Все через кіно. Вона пішла на створення майбутнього фільму Грети Гервіг "Барбі" (Barbie).
Про це пише видання Architectural Digest.
Як повідомляється, для створення цього фільму спеціально було побудоване місто Барбі в натуральну величину — Барбіленд. І воно виконане в рожевому кольорі.
"У світі закінчився рожевий", — жартує художник-постановниця фільму Сара Грінвуд.
Це підтвердили і в компанії з виробництва фарб Rosco, яка використовувалася при створенні фільму.
Фільм "Барбі"
Сюжет романтичної комедії "Барбі" (Barbie) заснований навколо культової іграшки.
Одного разу Барбі зрозуміла, що вона застаріла і більше не потрібна в "Країні Барбі". Вона хоче потрапити до світу людей. У пошуках щастя з нею вирушає і один з Кенів.
В український прокат фільм вийде 20 липня 2023 року.
Нагадаємо, один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем’єри голлівудського фільму, в якому задіяв українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня".