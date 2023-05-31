Піратство на "болотах": Росія вкрала відомий український мультфільм

Один із кінотеатрів в Росії. Фото: google.com

Один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем’єри голлівудського фільму, в якому задіяв українську анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня".

Про це у своєму Facebook повідомили творці мультфільму.

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Після початку повномасштабної війни більшість кінокомпаній світу перестали показувати свої фільми в Росії. Все аби зменшити дохід до бюджету РФ. Втім, місцеві кінотеатри продовжують показ голлівудських фільмів незаконно.

Так, в одному з російських кінотеатрах продають квитки на фільм "Брати Супер Маріо у кіно" від Universal Pictures. На сайті вказано, що він, мовляв, буде показаний перед сеансами "Мавки". Ні в нього, ані в будь-якого іншого кінотеатру Росії немає дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів.

Відтак "Мавка. Лісова пісня" стала частиною нової схеми тіньового прокату у РФ. Окупанти продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це "досеансним обслуговуванням".

"Анонси показів нашого фільму — муляж. Адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше — прав на його дистрибуцію.Та для нецивілізованої країни правил і законів не існує. Краде і у нас, і у Голлівуду", — прокоментували піратство творці українського мультфільму.

Скриншот: Facebook/MAVKA.MOVIE

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Мавка. Лісова пісня" зібрала у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні. Також ми розповідали, що мультфільм про Супер Маріо увійшов до трійки найуспішніших анімаційних стрічок.