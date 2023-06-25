В Таиланде выбрали самую красивую в мире женщину-трансгендера

Победительница Соландж Деккер. Фото: Reuters

В Таиланде прошел конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участница из Нидерландов.

Об этом пишет pageantcircle.com.

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Гражданка Нидерландов Соландж Деккер обошла 20 конкурсанток. Второе и третье место достались участницам из Сингапура и США. В этом году конкурс проходит уже в семнадцатый раз. Ранее Соландж участвовала в схожих конкурсах, таких как Miss Trans Star International 2019, Miss Universe Netherlands. В последнем конкурсе Соландж присудили премию Miss Social Media.

"Мой национальный костюм вдохновлен ветряными мельницами. Он сделан из вторичной ткани, дерева, картона и даже стекла, собранного на дороге. Тюльпаны символизируют национальный цветок Нидерландов", — комментирует свой национальный костюм Соландж.

В Таиланде выбрали самую красивую трансгендерную женщину. Фото: Reuters

Победительница конкурса красоты для трансгендерных женщин. Фото: Reuters

Участница конкурса красоты для трансгендерных женщин. Фото: Reuters

Самый большой конкурс красоты для трансгендеров

Miss International Queen — это самый большой в мире конкурс красоты для трансгендерных женщин из разных уголков мира. Конкурс проводится ежегодно в городе Паттайе, Таиланд, с 2004 года. Миссия конкурса направлена на повышение осведомленности ЛГБТК и трансгендеров и равенство как в обществе, так и в рабочей силе, тогда как вся денежная прибыль от телешоу идет в Королевский благотворительный фонд Таиланда.

В Таиланде выбрали самую красивую трансгендерную женщину. Фото: Reuters

Участница конкурса красоты для трансгендерных женщин. Фото: Reuters

Конкурсанты должны родиться мужчинами, могут быть до или после операции и в возрасте от 18 до 35 лет. Участники не должны ранее присоединяться к любым публикациям, веб-сайтам, фильмам для взрослых, проституции. Предыдущие победители или участники, занявшие второе место, не могут снова принимать участие.

Транс-культура очень распространена в Таиланде благодаря широким медицинским исследованиям и операциям по смене пола. Первое задокументированное изменение пола в Таиланде произошло в 1975 году, и с тех пор отношение и хирургические методы значительно улучшились. 25 ноября 2009 года Медицинский совет Таиланда обновил политику. После этого девяносто процентов получивших операцию по смене пола являются иностранцами в Таиланде. Благодаря такому большому количеству туризма, основанному исключительно на хирургических операциях по изменению пола, трансгендерное сообщество Таиланда не только возросло, но и трансгендеры в тайском обществе принимаются в гораздо большем масштабе.

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