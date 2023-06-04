Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow У известной телеведущей на войне погиб пасынок arrow

У известной телеведущей на войне погиб пасынок

4 июня 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У известной телеведущей на войне погиб пасынок
Телеведущая Валентина Хамайко. Фото: Instagram/valentinakhamaiko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В семье популярной телеведущей Валентины Хамайко случилось горе. На войне погиб ее 21-летний пасынок Остап, защищавший нашу страну от оккупантов.

Шокирующей и одновременно болезненной новостью звезда утреннего шоу "Сніданок з 1+1" сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Гибель защитника Украины

Старший сын мужа телеведущей от предыдущего брака Андрея Онистрата погиб 2 июня. Через месяц герою Украины должно было исполниться 22 года. В ВСУ защитник нашей страны пошел добровольно в начале полномасштабной войны. По словам Валентины, этот год стал для него годом перевоплощения.

Последние два месяца сын и отец служили вместе. Остап погиб при выполнении боевого задания.

"В моем сердце навсегда будет его последний приезд… Всего один вечер, но он был особенным. Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки. Они напоминали клубок котят. Все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа, играли и обнимались… Дай Бог сил всем нам пережить эту потерю и найти правильные слова поддержки Андрею, маме Остапа, детям, которые живут в войне и так рано начинают понимать, что такое боль потери и смерть", — написала телеведущая и опубликовала видео с фотографиями защитника Украины.

По словам Андрея Онистрата, тело Остапа ему должны отдать завтра, 5 июня. Похороны героя Украины запланированы на вторник, 6 июня.

Напомним, ранее мы писали, что на войне погиб режиссер телеканала "Малышка TV" Иван Кузьминский. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас