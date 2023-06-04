У известной телеведущей на войне погиб пасынок

Телеведущая Валентина Хамайко. Фото: Instagram/valentinakhamaiko

В семье популярной телеведущей Валентины Хамайко случилось горе. На войне погиб ее 21-летний пасынок Остап, защищавший нашу страну от оккупантов.

Шокирующей и одновременно болезненной новостью звезда утреннего шоу "Сніданок з 1+1" сообщила в своих соцсетях.

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Гибель защитника Украины

Старший сын мужа телеведущей от предыдущего брака Андрея Онистрата погиб 2 июня. Через месяц герою Украины должно было исполниться 22 года. В ВСУ защитник нашей страны пошел добровольно в начале полномасштабной войны. По словам Валентины, этот год стал для него годом перевоплощения.

Последние два месяца сын и отец служили вместе. Остап погиб при выполнении боевого задания.

"В моем сердце навсегда будет его последний приезд… Всего один вечер, но он был особенным. Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки. Они напоминали клубок котят. Все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа, играли и обнимались… Дай Бог сил всем нам пережить эту потерю и найти правильные слова поддержки Андрею, маме Остапа, детям, которые живут в войне и так рано начинают понимать, что такое боль потери и смерть", — написала телеведущая и опубликовала видео с фотографиями защитника Украины.

По словам Андрея Онистрата, тело Остапа ему должны отдать завтра, 5 июня. Похороны героя Украины запланированы на вторник, 6 июня.

Напомним, ранее мы писали, что на войне погиб режиссер телеканала "Малышка TV" Иван Кузьминский. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром.