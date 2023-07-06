У Виктора Павлика взломали Telegram: что сделали киберпреступники

Певец Виктор Павлик. Фото: Instagram/viktorpavlik

В последнее время украинские знаменитости все чаще становятся жертвами мошенников. Неутешительными новостями с друзьями, знакомыми и подписчиками поделился певец Виктор Павлик. Его аккаунт в мессенджере Telegram был взломан.

Об этом 57-летний певец сообщил в своем Instagram.

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Павлик попросил всех не переходить ни по одной из ссылок, которые мошенники отправляют от его имени.

"Будьте осмотрительны! Дай Бог всем здоровья и мира", — лаконично написал Павлик.

Скриншот: Instagram/viktorpavlik

Чуть больше информации по этому поводу добавила супруга певца, блогерша Екатерина Репяхова. Она отметила, что с номера Павлика киберпреступники совершают массовую рассылку. Пострадали ли другие мессенджеры певца, такие как Viber и WhatsApp, звездная семья не сообщила.

Кто еще пострадал от мошенников

Накануне, бывшая участница так называемого "золотого" состава группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (Киперман) предупредила друзей и подписчиков о киберпреступниках, использующих ее имя. Неизвестные написали знакомой Вере в популярном мессенджере WhatsApp с мобильного номера, который начинается с +44. Это телефонный код Великобритании. Брежнева отметила, что она не меняла номер телефона уже несколько лет.

Скриншот: Instagram/ververa

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена активизацией мошенников, продающих псевдомедицинские препараты для похудения от ее имени. Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.