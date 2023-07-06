У Виктора Павлика взломали Telegram: что сделали киберпреступники
В последнее время украинские знаменитости все чаще становятся жертвами мошенников. Неутешительными новостями с друзьями, знакомыми и подписчиками поделился певец Виктор Павлик. Его аккаунт в мессенджере Telegram был взломан.
Об этом 57-летний певец сообщил в своем Instagram.
Знаменитость без мессенджера
Павлик попросил всех не переходить ни по одной из ссылок, которые мошенники отправляют от его имени.
"Будьте осмотрительны! Дай Бог всем здоровья и мира", — лаконично написал Павлик.
Чуть больше информации по этому поводу добавила супруга певца, блогерша Екатерина Репяхова. Она отметила, что с номера Павлика киберпреступники совершают массовую рассылку. Пострадали ли другие мессенджеры певца, такие как Viber и WhatsApp, звездная семья не сообщила.
Кто еще пострадал от мошенников
Накануне, бывшая участница так называемого "золотого" состава группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (Киперман) предупредила друзей и подписчиков о киберпреступниках, использующих ее имя. Неизвестные написали знакомой Вере в популярном мессенджере WhatsApp с мобильного номера, который начинается с +44. Это телефонный код Великобритании. Брежнева отметила, что она не меняла номер телефона уже несколько лет.
Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена активизацией мошенников, продающих псевдомедицинские препараты для похудения от ее имени. Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.