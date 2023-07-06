У Віктора Павліка зламали Telegram: що вдіяли кіберзлочинці

Співак Віктор Павлік. Фото: Instagram/viktorpavlik

Останнім часом українські знаменитості все частіше стають жертвами шахраїв. Невтішними новинами з друзями, знайомими та підписниками поділився співак Віктор Павлік. Його акаунт в месенджері Telegram було зламано.

Про це 57-річний співак повідомив у своєму Instagram.

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Павлік попросив всіх не переходити за жодним з посилань, які шахраї відправляють від його імені.

"Будьте обачливі! Дай Бог всім здоров’я і миру", — лаконічно написав Павлік.

Скриншот: Instagram/viktorpavlik

Трохи більше інформації з цього приводу додала дружина співака, блогерка Катерина Репяхова. Вона зазначила, що з номера Павліка кіберзлочинці роблять масову розсилку. Чи постраждали інші месенджери співака, такі як Viber та WhatsApp, зіркова родина не повідомила.

Хто ще постраждав від шахраїв

Напередодні, колишня учасниця так званого "золотого" складу гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва (Кіперман) попередила друзів та підписників про кіберзлочинців, які використовують її ім’я. Невідомі написали знайомій Віри у популярному месенджері WhatsApp з мобільного номера, який починається з +44. Це телефонний код Великої Британії. Брежнєва зауважила, що вона не змінювала номер телефону вже декілька років.

Скриншот: Instagram/ververa

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена активізацією шахраїв, які продають псевдомедичні препарати для схуднення від її імені. Також ми розповідали, що засуджена російська шахрайка Анна Делві (Сорокіна), про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату.