Владимир Мартынец во второй раз стал папой

Автор Студии "Квартал 95" Владимир Мартынец. Фото: instagram.com/martynets.v/

Автор и актер "Студии "Квартал 95"" Владимир Мартынец поделился с поклонниками радостной новостью. Звезда во второй раз стал отцом.

Об этом он рассказал в интервью для "Сніданку з 1+1".

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У актера родился сын. Мартинец поддерживал жену на родах. Во время рождения дочери артисту не удалось присутствовать на партнерских родах из-за гастролей и он чувствует из-за этого вину. Дочь Мартынца очень ждала братика и обрадовалась этой новости.

"Мы смелая семья, понимаем, что демографическая ситуация в кризисном состоянии. Поэтому мы к этому подошли очень решительно. Это были партнерские роды", — поделился артист.

Актер скрывает свою личную жизнь, однако известно, что его жену зовут Екатерина. Они дружили еще со школьных лет. Супруги воспитывают дочь Мирославу.

Напомним, ранее мы писали, что актер студии "Квартал 95" Юрий Великий впервые показался со своей избранницей Алиной. Также мы рассказывали, что поклонники певца Артема Пивоварова захейтили "кварталовцев".