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В золоте и неоне — Лущинская на 9-м месяце беременности обнажилась для экстравагантной фотосессии

20 ноября 2023 15:01
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
В золоте и неоне — Лущинская на 9-м месяце беременности обнажилась для экстравагантной фотосессии
Певица Юлия Лущинская. Фото: instagram.com/julia_lushchinska
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

25-летняя певица Юлия Лущинская, известная вирусной песней "Гопак", снялась в провокационной фотосессии на 9-м месяце беременности.

Фото самой сложной, по ее словам, фотосессии Юлия опубликовала в Instagram.

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Самое красивое состояние женщины

Недавно Юлия Лущинская сообщила своим поклонникам, что она скоро станет мамой. Звезда не раскрывала пол ребенка, как и личность отца, хотя фото с ним публикует.

 

По словам певицы, ребенок желанный и запланированый, а муж для нее большая поддержка.

В течение беременности певица неоднократно делала эпатажные и откровенные фотосессии.

 

Однако последняя, которую Лущинская сделала сейчас, на последнем месяце беременности, стала ее самой любимой, но в то же время самой сложной для нее.

 

"Моя любимая, самая красивая и сложная фотосессия. Но мне кажется оно того стоит, да? Как вам? Не смогла выбрать одно фото потому что такой красоты еще мир не видел. Очень рада, что смогла свою идею воплотить в жизнь на 9 месяца беременности и пусть хоть кто-то попытается сказать, что творчество и креатив это не мое. Самое красивое состояние женщины", — написала будущая мама в публикации.

Она рассказала, почему эти фотографии дались ей так сложно.

"Как это было холодно, 9 часов ушло на съемку и еще больше на подготовку, как дорого, как было сложно отмываться, как трудно позировать на 9 месяце, позы ограничены, но получилось нереально", — поделилась Юлия.

На фото певица оказалась полностью обнаженной, ее тело украсили золотые частицы, которые переливались в неоновом освещении. Поклонники остались в восторге от образа Лущинской.

Напомним, ранее мы писали, что исполнительница вирусного трека о гопаке вот-вот родит.

Также мы сообщали, что певица, которую захейтили в TikTOK за композицию "Гопак", прокомментировала скандал.

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