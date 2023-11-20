Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес Архів arrow У золоті та неон — Лущинська на 9-му місяці вагітності оголилася для екстравагантної фотосесії arrow

У золоті та неон — Лущинська на 9-му місяці вагітності оголилася для екстравагантної фотосесії

20 листопада 2023 15:01
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
У золоті та неон — Лущинська на 9-му місяці вагітності оголилася для екстравагантної фотосесії
Співачка Юлія Лущинська. Фото: instagram.com/julia_lushchinska
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

25-річна співачка Юлія Лущинська, відома вірусною піснею "Гопак", знялася у провокативній фотосесії на 9-му місяці вагітності. 

Фото найскладнішої, за її словами, фотосесії Юлія опублікувала в Instagram

Читайте також:

Найкрасивіший стан жінки

Нещодавно Юлія Лущинська повідомила своїм шанувальникам, що вона скоро стане мамою. Зірка не розкривала стать дитини, як і особу батька, хоча фото з ним публікує. 

 

За словами співачки, дитина бажана та запланована, а чоловік для неї велика підтримка.

Протягом вагітності співачка неоднократно робила епатажні і досить відверті фотосесії.

 

Проте остання, яку Лущинська зробила зараз, на останньому місяці вагітності, стала її найулюбленішою, але у той самий час найскладнішою для неї.

 

"Моя улюбленіша, найкрасивіша і найскладніша фотосесія. Але мені здається воно того варто, так? Як вам? Не змогла обрати одне фото бо такої краси ще світ не бачив. Дуже рада, що змогла свою ідею втілити у життя на 9 місяці вагітності і хай хоч хтось попробує сказати, що творчість і креатив це не моє. Найкрасивіший стан жінки", — написала майбутня мама у дописі. 

Вона також розповіла, чому ці фотографії далися їй так складно. 

"Як то було холодно, 9 годин пішло на зйомку і ще більше на підготовку, як то дорого, як то було складно відмиватись, як то важко позувати на 9 місяці, пози обмежені, але вийшло нереально", — поділилася Юлія. 

На фото співачка постала повністю оголеною, її тіло прикрасили золоті частинки, які переливалися у неоновому освітленні. Прихильники залишилися у захваті від образу Лущинської. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавиця вірусного треку про гопак от-от народить. 

Також ми повідомляли, що співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі