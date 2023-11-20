У золоті та неон — Лущинська на 9-му місяці вагітності оголилася для екстравагантної фотосесії

Співачка Юлія Лущинська. Фото: instagram.com/julia_lushchinska

25-річна співачка Юлія Лущинська, відома вірусною піснею "Гопак", знялася у провокативній фотосесії на 9-му місяці вагітності.

Фото найскладнішої, за її словами, фотосесії Юлія опублікувала в Instagram.

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Найкрасивіший стан жінки

Нещодавно Юлія Лущинська повідомила своїм шанувальникам, що вона скоро стане мамою. Зірка не розкривала стать дитини, як і особу батька, хоча фото з ним публікує.

За словами співачки, дитина бажана та запланована, а чоловік для неї велика підтримка.

Протягом вагітності співачка неоднократно робила епатажні і досить відверті фотосесії.

Проте остання, яку Лущинська зробила зараз, на останньому місяці вагітності, стала її найулюбленішою, але у той самий час найскладнішою для неї.

"Моя улюбленіша, найкрасивіша і найскладніша фотосесія. Але мені здається воно того варто, так? Як вам? Не змогла обрати одне фото бо такої краси ще світ не бачив. Дуже рада, що змогла свою ідею втілити у життя на 9 місяці вагітності і хай хоч хтось попробує сказати, що творчість і креатив це не моє. Найкрасивіший стан жінки", — написала майбутня мама у дописі.

Вона також розповіла, чому ці фотографії далися їй так складно.

"Як то було холодно, 9 годин пішло на зйомку і ще більше на підготовку, як то дорого, як то було складно відмиватись, як то важко позувати на 9 місяці, пози обмежені, але вийшло нереально", — поділилася Юлія.

На фото співачка постала повністю оголеною, її тіло прикрасили золоті частинки, які переливалися у неоновому освітленні. Прихильники залишилися у захваті від образу Лущинської.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавиця вірусного треку про гопак от-от народить.

Також ми повідомляли, що співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал.