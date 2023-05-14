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Участник Евровидения от Молдовы поблагодарил Украину за мир на его Родине

14 мая 2023 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Участник Евровидения от Молдовы поблагодарил Украину за мир на его Родине
Паша Парфений из Молдовы выступает во время большого финала песенного конкурса Евровидения 2023. Фото: REUTERS/Phil Noble
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Участник финала песенного конкурса "Евровидение-2023" Паша Парфений, представлявший Молдову, поблагодарил Украину за мир в его стране. Это произошло сразу после выступления певца.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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Участник Евровидения поблагодарил Украину за мир

"Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова — это Европа", — сказал участник Евровидения от Молдовы Паша Парфений после своего выступления.

 

Напомним, что композитор, бывший солист группы SunStroke Project Паша Парфений, неоднократный участник национальных отборов на "Евровидение" от Молдовы. В 2009 и 2010 годах он пробовал свои силы с песнями No Crime и You should like to show. В 2011 году подал заявку на участие с композицией Dorule, но занял третье место. Удача парню улыбнулась в 2012-м: он квалифицировался на конкурс, попал в финал, где с песней Lăutar занял 11 место.

Кроме своей любви к "Евровидению", Паша также известен на родине своей гражданской позицией. Он поддерживает свободу слова и основы демократии.

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