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Учасник Євробачення від Молдови подякував Україні за мир на його Батьківщині

14 травня 2023 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Учасник Євробачення від Молдови подякував Україні за мир на його Батьківщині
Паша Парфеній з Молдови виступає під час великого фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2023. Фото: REUTERS/Phil Noble
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Учасник фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" Паша Парфеній, який представляв Молдову, подякував Україні за мир, що є в його країні. Це сталося одразу після виступу співака.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Учасник Євробачення подякував Україні за мир

"Україно, дякую за мир у Молдові! Молдова — це Європа", — сказав учасник Євробачення від Молдови Паша Парфеній після свого виступу.

 

Нагадаємо, що композитор, колишній соліст гурту SunStroke Project Паша Парфеній неодноразовий учасник національних відборів на "Євробачення" від Молдови. У 2009 і 2010 роках він пробував свої сили з піснями No Crime і You should like to show. У 2011 році подав заявку на участь з композицією Dorule, але посів третє місце. Вдача хлопцю посміхнулась 2012-го: він кваліфікувався на конкурс, потрапив до фіналу, де з піснею Lăutar посів 11 місце.

Окрім своєї любові до "Євробачення", Паша також відомий на батьківщині своєю громадянською позицією. Він підтримує свободу слова та основи демократії.  

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