TESLENKO угрожал покинуть Нацотбор из-за ENLEO — детали

Певец TESLENKO. Фото: instagram/teslenkoofficial

Украинский певец TESLENKO выступил против участия в Нацотборе артиста ENLEO из-за скандала вокруг российских песен. Он считает, что представлять Украину не может человек, терпящий язык врага.

Об этом он написал в Instagram.

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Оба исполнителя попали в лонглист Нацотбора на Евровидение 2025. Они должны соревноваться за возможность представить Украину на международной арене уже 8 февраля, однако разразился скандал.

Певец ENLEO признался, что на третий год полномасштабной войны слушает русскую музыку. Это очень возмутило артиста TESLENKO. Он считает, что это нарушение нравственных принципов. Певец заявил, что вместе с продюсером Александром Крижевичем принял решение о возможном снятии кандидатуры.

"Сегодня который раз обстреляли Киев. И это стало последней каплей для принятия этого важного решения. Мы долго думали с Александром Тесленко и пытались как-то у себя в голове составить оправдание умолчанию проблемы толерантности российской музыки среди молодежи одним из участников Нацотбора. Но не можем на третий год войны и после обстрела Киева с этим смириться. Мы не можем участвовать в конкурсе вместе с человеком, для которого "украинская музыка является кринжем и колхозом", а прослушивание россиян является ностальгической нормой", — написал продюсер.

TESLENKO хотел покинуть Нацотбор. Фото: скриншот

Руководителя артиста также сокрушает, что на этот скандал Суспільне якобы лишь "пожимало плечами". Мол, это не запрещено правилами конкурса. Тогда решили, что если Тесленко окажется в одном шортлисте с ENLEO, он публично снимет свою кандидатуру. Впрочем, никто из артистов не попал в финал.

Напомним , кто попал в шортлист Нацотбора Евровидения. Также, как телеканал "Общественное" , прокомментировал скандал вокруг артиста ENLEO.