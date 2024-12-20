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Суспільне прокоментувало скандал з російською музикою

20 грудня 2024 16:45
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Суспільне висловилося з приводу російської музики
ENLEO (Микита Леонтьєв). Фото: instagram.com/enleomusic/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Один з учасників Нацвідбору Євробачення ENLEO (Микита Леонтьєв) втрапив у скандал через російську музику. Артист зізнався, що продовжує слухати виконавців з РФ.

Суспільне Мовлення прокоментувало скандал.

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Мовник повідомив, що правилами Євробачення не заборонено слухати російських виконавців, а тому організатори Нацвідбору не мають права дискваліфікувати ENLEO за його музичні вподобання.

"Нам прикро, що українці продовжують слухати музику країни-агресора. Проте правилами Євробачення цього не забороняється. Ми не можемо заборонити слухати російську музику. Це про вибір кожного", — йдеться в повідомленні.

Суспільне прокоментувало скандал з російською музикою - фото 1
Коментарі Суспільного. Фото: instagram.com/stories/suspilne.eurovision/

У Суспільному також заявили, що головною ціллю мовника є популяризація української музики та відкриття нових імен.

"Нацвідбір — це платформа, яка стає трампліном для десятків виконавців щороку. Це шанс проявити себе і довести, що вони гідні представляти Україну на Євробаченні, аудиторія якого сягає понад 160 млн", — додали організатори.

Суспільне прокоментувало скандал з російською музикою - фото 2
Коментарі Суспільного. Фото: instagram.com/stories/suspilne.eurovision/

Нагадаємо, ENLEO (Микита Леонтьєв) зізнався, що на третій рік повномасштабного вторгнення РФ продовжує слухати російського репера Oxxxymiron.

Наніше ми писали, що у  "Дії" обирають журі нацвідбору на Євробачення-2025. Також ми розповідали, що співачка СолоХа натякнула на кумівство у нацвідборі Євробачення.

Євробачення скандал українські зірки російські зірки суспільне

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