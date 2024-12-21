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Учасник Нацвідбору хотів покинути конкурс через скандал з ENLEO

21 грудня 2024 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
TESLENKO погрожував покинути Нацвідбір через ENLEO — деталі
Співак TESLENKO. Фото: instagram/teslenkoofficial
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Український співак TESLENKO виступив проти участі в  Нацвідборі артиста ENLEO через скандал навколо російських пісень. Він вважає, що представляти Україну не може людина, яка толерує мову ворога. 

Про це він написав в Instagram. 

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Обидва виконавці потрапили в лонглист Нацвідбору на Євробачення 2025. Вони мали б змагатися за можливість представити Україну на міжнародній арені вже 8 лютого, однак спалахнув скандал. 

Співак ENLEO зізнався, на третій рік повномасштабної війни слухає російську музику. Це неабияк обурило артиста TESLENKO. Він вважає, що це порушення моральних принципів. Співак заявив, що разом з продюсером Олександром Крижевичем прийняв рішення про можливе зняття кандидатури.

"Сьогодні вкотре обстріляли Київ. І це стало останньою краплею для прийняття цього важливого рішення. Ми довго думали з Олександром Тесленком та намагалися якось у себе в голові скласти виправдання замовчуванню проблеми толерування російської музики серед молоді одним із учасників Нацвідбору. Але не можемо на третій рік війни і після обстрілу Києва з цим змиритися. Ми не можемо брати участь у конкурсі разом із людиною, для якої "українська музика є кринжем і колгоспом", а прослуховування росіян є ностальгічною нормою", — написав продюсер.

TESLENKO
TESLENKO хотів покинути Нацвідбір. Фото: скриншот

Керівника артиста також засмучує, що на цей скандал Суспільне нібито лише "знизувало плечима". Мовляв, це не заборонено правилами конкурсу. Тоді вирішили, що, якщо Тесленко опиниться в одному шортлисті з ENLEO, він публічно зніме свою кандидатуру. Втім, ніхто з цих артистів не потрапив у фінал.

Нагадаємо, хто потрапив у шортлист Нацвідбору Євробачення.  Також, як телеканал "Суспільне" прокоментував скандал навколо артиста ENLEO.

Євробачення скандал співак конкурс Росія

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