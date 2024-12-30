Евровидение-2025 — TESLENKO попал в лонг-лист Нацотбора в Сан-Марино

TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial

Украинский певец TESLENKO, отказавшийся от участия в Нацотборе на Евровидение-2025, неожиданно заявил о планах принять участие в конкурсе от другой страны. Артист попал в лонг-лист в Сан-Марино.

Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Читайте также:

TESLENKO примет участие в Нацотборе в Сан-Марино

В своих соцсетях певец обратился с объявлением своим поклонникам и раскрыл истинную причину того, что отказался посоревноваться за возможность представить Украину на "Евровидении-2025".

Как пояснил TESLENKO, его заявку приняли в лонг-лист Нацотбора в Сан-Марино. Таким образом, по словам артиста, он и его команда хотят "усилить присутствие украинцев" на конкурсе.

"Мы хотели держать это в тайне, но вы уже знаете — наша заявка прошла в лонг-лист Нацотбора в Сан-Марино. Наш трек наполнен украинскими мотивами и духом страны, и мы хотим усилить присутствие украинцев на "Евровидении", — написал певец.

TESLENKO сделал заявление. Фото: instagram.com/teslenkoofficial

Артист отметил, что для него участие в песенном шоу всегда было мечтой, и определенные обстоятельства повлияли на то, что он не будет представлять свою родину.

"Для меня "Евровидение" всегда было мечтой детства. Да, я мерил представлять Украину, но ввиду обстоятельств, попытаюсь сделать это от другой страны, но с сохранением нашей души. Это непросто, но я верю, что мечты должны осуществляться", — сказал TESLENKO.

Ранее певец заявлял о том, что не хочет участвовать в Нацотборе на "Евровидении-2025" из-за скандала с ENLEO.

Также Оля Полякова ответила, действительно ли примет участие в "Евровидении" от другой страны.