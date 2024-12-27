Нацвідбір на Євробачення-2025 - TESLENKO відмовився від участі в конкурсі

TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial

Учасник нацвідбору на "Євробачення-2025" TESLENKO відмовився від участі в конкурсі. Співак вже розірвав договір із організаторами шоу.

Про це повідомило "Суспільне".

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Як повідомили організатори конкурсу, менеджмент артиста звернувся до них із проханням про розірвання договору.

Відтепер на вакантне місце десятого учасника нацвідбору претендують: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД та "Слухай Сашу".

У своєму Instagram TESLENKO звернувся до шанувальників.

"Друзі ми знялися з національного відбору на "Євробачення" цього року. Щоб не було звинувачень у хайпі на чутливій темі. "Суспільне" погодило нашу позицію", — написав артист.

TESLENKO відмовився від участі в нацвідборі. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше TESLENKO заявив про те, що хоче відмовитися від участі в конкурсі через скандал із іншим виконавцем ENLEO, який зізнався, що під час повномасштабної війни продовжує слухати російську музику.

Раніше також стали відомі імена цьогорічних членів журі нацвідбору.