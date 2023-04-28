Участники "Евровидения-2023" TVORCHI рассказали о целях поездки на песенный конкурс

Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Участники группы TVORCHI, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2023", рассказали, с какими целями едут выступать. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни также признались, что им не хватает времени для подготовки в конкурсе.

Об этом участники группы TVORCHI рассказали на пресс-конференции, которую посетил журналист Новини.LIVE.

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Цели группы TVORCHI на "Евровидении-2023"

Журналисты спросили у певцов, с какой целью они едут в Ливерпуль.

"Для нас, как представителей Украины, важно донести миру, что мы не хотим, чтобы нас жалели. Мы хотим, чтобы все смотрели на Украину и украинцев, как мы объединились и какие сильные стали. Чтобы они становились такие же, как мы. Чтобы все объединились вокруг Украины и помогали нам в борьбе против зла, которое пришло на нашу землю. Чтобы скорее мир пришел к нам. Что касается победы на конкурсе, конечно, если мы очень хорошо выступим и нам дадут победу, мы будем очень рады", — сказал Гуцуляк.

Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

Участник группы TVORCHI Джеффри Кенни. Фото: Новини.LIVE

Участник группы TVORCHI Андрей Гуцуляк. Фото: Новини.LIVE

Кенни отметил, что самое важное — это победить в войне против российской агрессии.

Участники группы рассказали, что им не хватает времени для подготовки выступления на "Евровидении-2023". Гуцуляк подчеркнул, что TVORCHI делают все, чтобы подготовиться как можно лучше.

Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE

"Для нас конкурс "Евровидение" — это место единения людей, место, где встречаются люди из разных стран, в которых есть разная культура, жизнь и традиции. Это прекрасное место, чтобы показать наше единение", — Гуцуляк.

Группа TVORCHI на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Группа TVORCHI на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, победители Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили саундтрек к фильму "Первый код". Сингл Hidden Code в стиле электропоп о силе IТ-войск Украины, приближающих нас к победе.