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Участники Нацотбора на "Евровидение" не смогли выехать за границу из-за новых правил Минкульта

10 марта 2023 14:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пересечение границы Украины
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время два кейса об артистах мужского пола, воспользовавшихся разрешением Министерства культуры и информационной политики, наделали шум. К примеру, стендап-комик Андрей Щегель сбежал в Турцию и несколько раз обозвал земляков. Поэтому другие артисты, у которых были запланированы концерты за границей, не смогли пересечь границу.

О такой ситуации в своих соцсетях рассказали участники группы The Hypnotunez.

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Подробности

У музыкантов, участвовавших в Нацотборе на конкурсе "Евровидение-2019", был запланирован благотворительный тур в Европе. Артисты провели на границе более 20 часов на границе, но так и не получили разрешения на выезд из-за новых правил, которые начали действовать несколько дней назад.

"В связи с последними событиями, связанными с Министерством культуры и так называемыми "артистами", они приостановили возможность для художников и музыкантов выезжать за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает, не сообщив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети", — заявили участники группы The Hypnotunez.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Hypnotunez (@the_hypnotunez)

Музыканты не стали отменять тур и ждут решения Минкульта. В соответствии с законодательством во время военного положения и мобилизации мужчины, граждане Украины призывного возраста, не могут уезжать из страны без разрешения. Однако существует категория людей, включая деятелей культуры, которым может быть предоставлено разрешение на выезд за границу с целью защиты и популяризации интересов Украины на международной арене при условии обязательного возвращения в страну.

Впрочем, последние скандалы вынудили министерство пересмотреть правила. Напомним, ранее мы писали, что украинский режиссер Тарас Голубков обманул Минкульт , чтобы снимать клипы пропутинским звездам.

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