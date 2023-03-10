Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

Перетин кордону України

Останнім часом два кейси про артистів чоловічої статі, які скористались дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики, наробили галасу. Наприклад, стендап-комік Андрій Щегель втік до Туреччини та кілька разів обізвав земляків. Через це інші артисти, в яких були заплановані концерти за кордоном, не змогли перетнути кордон.

Про таку ситуацію у своїх соцмережах розповіли учасники гурту The Hypnotunez.

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У музикантів, які брали участь у Нацвідборі на конкурс "Євробачення-2019", був запланований благодійний тур в Європі. Артисти провели на кордоні понад 20 годин на кордоні, але так і не отримали дозволу на виїзд через нові правила, які почали діяти кілька днів тому.

"У зв'язку з останніми подіями, пов'язаними з Міністерством культури і так званими "артистами", вони призупинили можливість для художників і музикантів виїжджати за кордон, оголосивши про якісь нові зміни і правила, про які ніхто не знає, не повідомивши про це заявників. Неможливо додзвонитися і знайти цю інформацію в департаменті чи мережі", — заявили учасники гурту The Hypnotunez.

Музиканти не стали скасовувати тур і чекають на рішення Мінкульту. Відповідно до законодавства під час воєнного стану та мобілізації чоловіки, громадяни України призовного віку, не можуть виїжджати з країни без дозволу. Однак існує категорія людей, включаючи діячів культури, яким може бути надано дозвіл на виїзд за кордон з метою захисту та популяризації інтересів України на міжнародній арені, за умови обов'язкового повернення до країни.

Втім, останні скандали змусили міністерство переглянути правила. Нагадаємо, раніше ми писали, що український режисер Тарас Голубков обдурив Мінкульт, щоб знімати кліпи пропутінським зіркам.